 ولي العهد يعزي وكيل إمارة منطقة تبوك في وفاة والدته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يعزي وكيل إمارة منطقة تبوك في وفاة والدته

ولي العهد يعزي وكيل إمارة منطقة تبوك في وفاة والدته
المناطق - تبوك :

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعازيه ومواساته لوكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني في وفاة والدته رحمها الله .
‎وسأل ولي العهد الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما قدم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة من سموه والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلاً الله العلي القدير ان يجعلها في موازين حسناته.

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