تحت شعار “وطننا أماننا” لمدة 60 يوماً.. توقيع اتفاقية تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي ببريدة

وقعت أكاديمية الجفن الرياضية عقد تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي ببريدة ، مع مؤسسة وخم لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية ، وتتضمن بنود الاتفاقية إلى تولي مؤسسة وخم تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي لهذا العام ، بأكاديمية الجفن الواقعة شرق مدينة بريدة ، والمزمع انطلاقته في الثاني من شهر شوال ولمدة 60 يوماً ، ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية مديرها منصور الجفن ، ومن جانب مؤسسة وخم مديرها أحمد الصقري.

وأوضح مدير الأكاديمية منصور الجفن ، أن المهرجان يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، والذي سينطلق تحت شعار “وطننا أماننا” خلال الفترة من 2 شوال حتى 2 ذو الحجة 1438هـ بالتعاون مع مجلس شباب القصيم ، مثمناً لسمو أمير القصيم اهتمامه وموافقته على إقامة المهرجان.

لافتاً إلى أن المهرجان ضمن أهداف مجلس الشباب الرامية إلى تعزيز جهود الشباب التخصصية ورعايتها لتسهم في خدمة المجتمع والتنمية الوطنية ، وإتاحة المجال أمام الطاقات الشبابية لإبراز قدراتهم الإيجابية وتطوير مهاراتهم الإبداعية بأساليب تشويقية وترفيهية هادفة ، مبيناً أنه سيكون للعائلات نصيب من الفعاليات بأسلوب ترفيهي يتناسب مع معطيات المهرجان.

وبين أحمد الصقري مدير مؤسسة وخم المشغلة للمهرجان ، أنه يجري الاستعداد لإطلاق تظاهرة شبابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، تستهدف إعلاء قيم الولاء والوطنية والانتماء ، واكتشاف وصقل المواهب الشابة ووضعها على طريق التميز ، وذلك من خلال مهرجان العائلة والشباب الترفيهي ، الذي يسعى ليكون نقطة انطلاق للمواهب الشابة في إبراز مواهبهم الإبداعية ، لاسيما مع وجود مواهب في شتى المجالات المختلفة ، والتي تتوق إلى تعزيز قيم الانتماء والوطنية ، والتصدي للفكر الضال ومن يروجون له ، بالإضافة إلى إعداد جيل على قدر كبير من المسؤولية وتطويع مواهبهم وإبداعاتهم بما يفيدهم ولصالح الوطن.

وأكد الصقري أن المهرجان سيشكل نقطة تحول كبيرة في الفعاليات الشبابية ، ويصبح منصة لكل المواهب الشابة ، والتي ستجد الفرصة أمامها لإبراز ما يتميزون به من إبداعات ، كما سيشكل أرضية دعم لهم ، خاصة أنه يتم تحت راية أمارة منطقة القصيم ممثلة بمجلس الشباب ، مشيراً إلى أن تركيز المهرجان على الأعمال التي تعزز قيم الولاء والانتماء والوطنية بمثابة الواجب الوطني الذي ينبغي أن يسعى الجميع إلى تفعيله وتأكيده وإنجاحه ، إضافة إلى تكوين نواة لمهرجان شبابي سنوي يعكس إبداعاتهم بمختلف المجالات ، لافتاً إلى أن العائلات ستحظى بنصيب من فعاليات المهرجان ، كونها مكملة للحركة السياحية والترفيهية التي تشهدها المنطقة.

وثمن الصقري الدعم والرعاية التي يحظى بها المهرجان من سمو أمير منطقة القصيم ، والذي يحقق متطلبات إستراتيجية للتنمية السياحية بالمنطقة ، متمنياَ أن يحقق المهرجان تطلعات ورغبات سمو أمير المنطقة والمجتمع.