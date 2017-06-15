تحت شعار “وطننا أماننا” لمدة 60 يوماً.. توقيع اتفاقية تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي ببريدة

وقعت أكاديمية الجفن الرياضية عقد تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي ببريدة ، مع مؤسسة وخم لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية ، وتتضمن بنود الاتفاقية إلى تولي مؤسسة وخم تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي لهذا العام ، بأكاديمية الجفن الواقعة شرق مدينة بريدة ، والمزمع انطلاقته في الثاني من شهر شوال ولمدة 60 يوماً ، ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية مديرها منصور الجفن ، ومن جانب مؤسسة وخم مديرها أحمد الصقري.
وأوضح مدير الأكاديمية منصور الجفن ، أن المهرجان يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، والذي سينطلق تحت شعار “وطننا أماننا” خلال الفترة من 2 شوال حتى 2 ذو الحجة 1438هـ بالتعاون مع مجلس شباب القصيم ، مثمناً لسمو أمير القصيم اهتمامه وموافقته على إقامة المهرجان.
لافتاً إلى أن المهرجان ضمن أهداف مجلس الشباب الرامية إلى تعزيز جهود الشباب التخصصية ورعايتها لتسهم في خدمة المجتمع والتنمية الوطنية ، وإتاحة المجال أمام الطاقات الشبابية لإبراز قدراتهم الإيجابية وتطوير مهاراتهم الإبداعية بأساليب تشويقية وترفيهية هادفة ، مبيناً أنه سيكون للعائلات نصيب من الفعاليات بأسلوب ترفيهي يتناسب مع معطيات المهرجان.
وبين أحمد الصقري مدير مؤسسة وخم المشغلة للمهرجان ، أنه يجري الاستعداد لإطلاق تظاهرة شبابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، تستهدف إعلاء قيم الولاء والوطنية والانتماء ، واكتشاف وصقل المواهب الشابة ووضعها على طريق التميز ، وذلك من خلال مهرجان العائلة والشباب الترفيهي ، الذي يسعى ليكون نقطة انطلاق للمواهب الشابة في إبراز مواهبهم الإبداعية ، لاسيما مع وجود مواهب في شتى المجالات المختلفة ، والتي تتوق إلى تعزيز قيم الانتماء والوطنية ، والتصدي للفكر الضال ومن يروجون له ، بالإضافة إلى إعداد جيل على قدر كبير من المسؤولية وتطويع مواهبهم وإبداعاتهم بما يفيدهم ولصالح الوطن.
وأكد الصقري أن المهرجان سيشكل نقطة تحول كبيرة في الفعاليات الشبابية ، ويصبح منصة لكل المواهب الشابة ، والتي ستجد الفرصة أمامها لإبراز ما يتميزون به من إبداعات ، كما سيشكل أرضية دعم لهم ، خاصة أنه يتم تحت راية أمارة منطقة القصيم ممثلة بمجلس الشباب ، مشيراً إلى أن تركيز المهرجان على الأعمال التي تعزز قيم الولاء والانتماء والوطنية بمثابة الواجب الوطني الذي ينبغي أن يسعى الجميع إلى تفعيله وتأكيده وإنجاحه ، إضافة إلى تكوين نواة لمهرجان شبابي سنوي يعكس إبداعاتهم بمختلف المجالات ، لافتاً إلى أن العائلات ستحظى بنصيب من فعاليات المهرجان ، كونها مكملة للحركة السياحية والترفيهية التي تشهدها المنطقة.
وثمن الصقري الدعم والرعاية التي يحظى بها المهرجان من سمو أمير منطقة القصيم ، والذي يحقق متطلبات إستراتيجية للتنمية السياحية بالمنطقة ، متمنياَ أن يحقق المهرجان تطلعات ورغبات سمو أمير المنطقة والمجتمع.
تحت شعار “وطننا أماننا” لمدة 60 يوماً.. توقيع اتفاقية تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي ببريدة
وقعت أكاديمية الجفن الرياضية عقد تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي ببريدة ، مع مؤسسة وخم لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية ، وتتضمن بنود الاتفاقية إلى تولي مؤسسة وخم تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي لهذا العام ، بأكاديمية الجفن الواقعة شرق مدينة بريدة ، والمزمع انطلاقته في الثاني من شهر شوال ولمدة 60 يوماً ، ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية مديرها منصور الجفن ، ومن جانب مؤسسة وخم مديرها أحمد الصقري.
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