محافظ البكيرية يرعى ختام الأنشطة الرمضانية بنادي الحي

شهد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ، مساء الأربعاء ختام المسابقات والأنشطة الرمضانية بنادي الحي بمدرسة سعود الكبير الابتدائية والتي تأتي ضمن مشروع إجازتي2 تحت شعار ( صيف سعيد .. وقتك مفيد ) بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن علي القضيبي وعدد من القيادات التعليمية ومنسوبي النادي ، حيث تضمن حفل الختام العديد من الفقرات منها المباراة الختامية للدورة الرمضانية لكرة القدم لنادي الحي وكرة الطائرة وتنس الطاولة ودوري البلايستيشن تحت شعار ( لا للتعصب الرياضي ) والمسابقات الثقافية وكما أطلع المحافظ والجميع على فعاليات نادي الحي المتنوعة وشرح موجز عن مهام نادي الحي وبرامجه.

كما شهد محافظ البكيرية المباراة النهائية لدوري نادي الحي بين فريقين قامبا والجزيرة والتي انتهت بفوز فريق قامبا، وتم تكريم سليمان النفيسة كأفضل حارس ومؤيد القريشي هداف البطولة وعمار العريني كأفضل لاعب واللاعب المثالي صفوان العريني ,وتم تسليم الكأس والميداليات للفريق الفائز فريق قامبا .

وأعرب “الخليفة” عن شكره وتقديره لمدير التعليم د. خالد بن راجح الراجح رئيس الفريق التنفيذي لأندية الأحياء على حرصه ومتابعته للأندية وثنى بشكره لرئيس قسم نشاط الطلاب ممثل أندية مدارس الحي بنين الأستاذ إبراهيم الدريبي ولقائد نادي الحي الأستاذ يوسف بن علي الفريح ولجميع العاملين والمشرفين بالنادي على جهودهم المبذولة في إخراج النادي في هذه الصورة الأكثر من رائعة وكما أعرب محافظ البكيرية عن شكره وتقديره للداعمين للنادي على دعمهم الأندية مادياً ومعنوياً وهم (لجنة أهالي البكيرية ومؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية والشيخ صالح العلي الدخيل الله والأستاذ عثمان السويلم ).

وأبدى مدير التعليم د. خالد بن راجح الراجح سعادته برعاية محافظ البكيرية لختام فعاليات وأنشطة نادي الحي الرمضانية مؤكداً بأن هذه الرعاية داعم للجميع للاستمرارية في العطاء وبذل الجهد لإضافة ما هو أفضل مستقبلاً، مشيد بما قدم من فقرات وبرامج في نادي الحي منذ انطلاقته مبيناً بأن النادي يسعى لتقديم البرامج والفعاليات التي تعود على النشء بالفائدة والمصلحة وخلف هذا عدد من المشرفين والعاملين من خلال تفاعلهم وحرصهم على المصلحة العامة للطلاب مقدما الشكر والتقدير للجميع.

وتحدث قائد نادي الحي بمدرسة سعود الكبير الابتدائية يوسف بن علي الفريح وقال سعدنا وتشرفنا بتفضل المحافظ ومدير التعليم وحضورهم حفلنا الختامي الرمضاني حيث هذا التشريف سيكون دافعاً لبذل الجهد والعطاء المميز مستقبلاً وخاصة المرحلة القادمة وحقيقة أشكر جميع زملائي المشرفين والإداريين وأبنائي الطلاب أعضاء النادي وأولياء أمورهم على التفاعل الكبير الذي نجده منهم باستمرار متمنياً لنا وللجميع التوفيق.