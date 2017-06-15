حملة مساعدة الأسر المتعففة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك

فعل فريق لأمتنا نحيا (بنات) في محافظة حقل فعالية” فستاني أحلى عليك “للسنة الثانية على التوالي

وهو مشروع مختص بكسوة العيد وملحقاتها تقوم به جميع الفروع التطوعية التابعة لفريق لأمتنا نحيا في سياق خدمة المجتمع لكفاية الأسر المتعففة ايمانا منهم بأنه واجب ديني وإنساني علينا وطلب الأجر والثواب من الله

وتطبيقاً لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ” أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ”

وتم بحمد الله استقبال 195 اسرة وكفايتها بشكل كامل

واحتوى البازار الخيري على 8 أقسام رئيسية وهي قسم الملابس النسائية _ملابس رجالية_ملابس أطفال_ قسم العرائس_قسم الإكسسوارات _قسم الشنط والأحذية_قسم الأواني المنزلية _قسم المفروشات حيث تم تجهيز البازار الخيري على مدار 10 أيام إلى أن بدأ استقبال العوائل يوم 16 من شهر رمضان المبارك واستمر لمدة 3 ايام

ومن الجدير بالذكر تفاعل أهالي المحافظة مع البازار ودعمه والمساهمة في إنجاحه

وفي الختام شكرت أ/نوف زياد مطر قائدة فريق لأمتنا نحيا حقل التنمية الاجتماعية وفندق حياة حقل وصاحبه أ/أحمد عامر السنوسي لدعمهما هذا العمل المبارك والشكر موصول دائما للمتطوعات وذويهم لإنجاح هذا العمل فجزاهم الله خير الجزاء ورزقهم داوم العطاء.