 مقتل وافد فلبيني بطعنة نافذة في ظهره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل وافد فلبيني بطعنة نافذة في ظهره حملة مساعدة الأسر المتعففة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر فيلم يحكي حياة الروائي عبدالعزيز مشري بفنون الباحة ولي العهد يعزي وكيل إمارة منطقة تبوك في وفاة والدته تحت شعار “وطننا أماننا” لمدة 60 يوماً.. توقيع اتفاقية تشغيل مهرجان صيف العائلة والشباب الترفيهي ببريدة محافظ البكيرية يرعى ختام الأنشطة الرمضانية بنادي الحي تحذيرات من برمجية خبيثة على الهواتف.. تعرف عليها الآن ‏‫” فطن ” و ” صناع العطاء ” بأندية الشرقية الموسمية بلدية الروضة تغلق “46” محلاً تلاعبت بصحة المواطن فعاليات ترفيهية متنوعة تقدمها غرفة الشرقية خلال عيد الفطر السعيد الأمير أحمد بن سلمان يرعى حفل الإفطار السنوي لجمعية بناء ويكرم الداعمين ويقدم مليون ريال تبرعا

مقتل وافد فلبيني بطعنة نافذة في ظهره

مقتل وافد فلبيني بطعنة نافذة في ظهره
المناطق - الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة العزيزية تبلغ عن وقوع مشاجرة بين مجموعة من العمالة (فيتناميي الجنسية) بفناء إحدى الشركات جنوب العاصمة الرياض نتج عنها إصابة أحدهم بطعنة نافذة في ظهره نتج عنها وفاته في نفس اليوم متأثراً بإصابته وارتكب الجاني الفرار لجهة غير معلومة، وتم الانتقال الفوري من قبل المختصين لموقع الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي.
و لأهمية البلاغ فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي على وضع الخطط اللازمة لكشف غموض الحادثه ومعرفة المتسبب فيها ، و أثمرت الجهود بفضل الله عن كشف هوية الجاني ( فيتامي الجنسية في العقد الثالث من العمر ) حيث تم تحديد مكان تواجده وضبطه يرافقه شخص آخر من بني جنسه وهما بحالة سكر وعثر بحوزتهما على 18 قارورة مسكر مصنع محليا ( عرق ) وبمناقشته مبدئياً أقر بقيامه بطعن المجني عليه بسكين كانت بحوزته و التسبب في مقتله لخلافات سابقة بينهما.
وعليه، جرى إيقافه رهن استكمال اجراءات التحقيق و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص تمهيدا لتقديمه للعدالة، وفرز أوراق مستقلة لقضية حيازة وتعاطي المسكر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>