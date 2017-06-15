مقتل وافد فلبيني بطعنة نافذة في ظهره

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة العزيزية تبلغ عن وقوع مشاجرة بين مجموعة من العمالة (فيتناميي الجنسية) بفناء إحدى الشركات جنوب العاصمة الرياض نتج عنها إصابة أحدهم بطعنة نافذة في ظهره نتج عنها وفاته في نفس اليوم متأثراً بإصابته وارتكب الجاني الفرار لجهة غير معلومة، وتم الانتقال الفوري من قبل المختصين لموقع الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي.

و لأهمية البلاغ فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي على وضع الخطط اللازمة لكشف غموض الحادثه ومعرفة المتسبب فيها ، و أثمرت الجهود بفضل الله عن كشف هوية الجاني ( فيتامي الجنسية في العقد الثالث من العمر ) حيث تم تحديد مكان تواجده وضبطه يرافقه شخص آخر من بني جنسه وهما بحالة سكر وعثر بحوزتهما على 18 قارورة مسكر مصنع محليا ( عرق ) وبمناقشته مبدئياً أقر بقيامه بطعن المجني عليه بسكين كانت بحوزته و التسبب في مقتله لخلافات سابقة بينهما.

وعليه، جرى إيقافه رهن استكمال اجراءات التحقيق و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص تمهيدا لتقديمه للعدالة، وفرز أوراق مستقلة لقضية حيازة وتعاطي المسكر.