القاضي نايف بن فهد الجارالله يشارك سجناء الضبط الإداري وجبة الإفطار ويطلق سراحهم

شارك فضيلة القاضي الشيخ نايف بن فهد بن جارالله الجارالله رئيس محكمة التنفيذ في حائل السجناء العسكريين والموقوفين في مديرية شرطة منطقة حائل (الضبط الإداري ) طعام إفطار يوم امس الإربعاء الموافق ١٩ / ٩ / ١٤٣٨ هـ داخل عنبر التوقيف ناقلاً فضيلته تحيات وتقدير ودعم القيادة الرشيدة بصفة عامه والسلطات العدلية بصفة خاصة

وأشار فضيلته إلى شرف وفضل

الإيمان بالقضاء والقدر وان ماهم فيه الآن عقوبة نبوية وسنة شرعية فعلها محمد صلى الله على وسلم مع معاذ رضي الله عنه وتمام الإيمان بالقضاء والقدر هو الرضا والشكر .

بعد ذلك استمع فضيلته إلى مالدى الموقفين وإلى طلباتهم ثم بعد ذلك فاجأ فضيلته الموقوفين بخبر إطلاق سراحهم ممن شملتهم حملة تراحم ومد يد العون لمن لم تشملهم الحملة لمن رغب بتصحيح وضعه فتم إطلاق سراح جميع الموقوفين العسكرين

واذ تشكر سبق وتثمن لفضيلته هذه المبادرة الأخوية والإنسانية وهذه الوقفة النبيلة والمتواضعه

شارك مع فضيلته وجبة الإفطار العقيد عبدالله فايز الشمري مدير ادارة الضبط الاداري بشرطة منطقة حائل والمقدم علوش دليم الرشيدي مساعد مدير ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقيه والمقدم مهل كنعان الشمري وسعادة الاستاذ سعود محمد الشمري مدير ادارة محكمة الحجز والتفيذ وسعادة الاستاذ عجلان نشمي المسمار مساعد مدير ادارة محكمة الحجز والتنفيذ وسعادة الاستاذ سعد ماجد المسمار رئيس قسم السجناء بالمحكمة والاستاذ جمال خيرالله الرشيدي مدير مكتب رئيس المحكمة.