 مشاجرة بين فيتناميين تنتهي بمقتل أحدهم جنوب الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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مشاجرة بين فيتناميين تنتهي بمقتل أحدهم جنوب الرياض

مشاجرة بين فيتناميين تنتهي بمقتل أحدهم جنوب الرياض
المناطق_الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه : بتاريخ 15/9/1438هـ تبلغ مركز شرطة العزيزية عن وقوع مشاجرة بين مجموعة من العمالة (فيتناميي الجنسية) بفناء إحدى الشركات جنوب العاصمة الرياض نتج عنها إصابة أحدهم بطعنة نافذة في ظهره أدت لوفاته في نفس اليوم متأثراً بإصابته وارتكب الجاني الفرار لجهة غير معلومة.

وأشار أنه تم الانتقال الفوري من قبل المختصين لموقع الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي، ولأهمية البلاغ فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي على وضع الخطط اللازمة لكشف غموض الحادثة ومعرفة المتسبب فيها، وأثمرت الجهود عن كشف هوية الجاني (فيتامي الجنسية في العقد الثالث من العمر)، حيث تم تحديد مكان تواجده وضبطه يرافقه شخص آخر من بني جنسه وهما بحالة سكر وعثر بحوزتهما على 18 قارورة مسكر مصنع محليا (عرق)، وبمناقشته مبدئياً أقر بقيامه بطعن المجني عليه بسكين كانت بحوزته والتسبب في مقتله لخلافات سابقه بينهما.

وجرى إيقافه رهن استكمال إجراءات التحقيق وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمه للعدالة، وفرز أوراق مستقلة لقضية حيازة وتعاطي المسكر.

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