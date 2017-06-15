كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب شوال القادم

أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1438/1439هـ.

ذكر ذلك عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، وأوضح أن فترة القبول تبدأ من صباح يوم الأحد ( 8 من شوال 1438هـ الموافق 2 من يوليه 2017 م ) وتستمر إلى تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس 4 من ذي القعدة 1438هـ الموافق 27 من يوليه 2017 م .

و قال إن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونيا وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول.

وأوضح الدكتور باحيدرة أن نتائج القبول المبدئي ستعلن في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 4 من ذي القعدة 1438هـ الموافق 27 من يوليه 2017 م. عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت كما ترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق.

وحول شروط القبول قال عميد الكلية إنه يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو أي من الكليات التابعة لها، ولفت إلى أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط.

وأشار الدكتور باحيدرة إلى أن المعلومات المطلوبة من المتقدمين للكلية تشمل رقم السجل المدني ورقم الاشتراك في اختبار القدرات العامة وكذلك رقم الاشتراك في الاختبار التحصيلي.

وقال عميد الكلية إن القبول النهائي يستلزم ارسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من 7 إلى 11 من ذي القعدة 1438هـ الموافقة للفترة من 30 يولية إلى 3 أغسطس 2017 م ا

وأوضح الدكتور باحيدرة أن الكلية تخرج طلابها بدرجة المشاركة في الأقسام الأكاديمية التالية:

قسم المحاسبة، وقسم الحاسب الآلي والمعلومات، وقسم التسويق ، وقسم إدارة سلسلة الإمداد، وقسم تقنية السلامة، وقسم إدارة الموارد البشرية.