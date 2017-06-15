٨٧٦٠ مسلمًا جديدًا في أكثر من 177 دولة حول العالم خلال عام واحد

أطلق مركز ركن الحوار للتعريف بالإسلام عبر الإنترنت والتابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف حملته الرّمضانية لهذا العام تحت شعار #مسلم_كل_ساعه، والتي تهدف إلى دعم إسلام شخص جديد في كل ساعة من ساعات العام ليصبح عدد مسلمي العام الواحد (٨٧٦٠) مسلمًا جديدًا.

يُعد مركز ركن الحوار مركزًا نموذجيًا عالميًا للتعريف بالإسلام عبر الإنترنت، وسعيًا منه لمشاركة الفرد في الدعوة فُتح باب المساهمة في هذه الحملة منذ أوّل أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث تمثّل قيمة السهم الواحد (٩٩٠) ريالًا يستفاد منها في التكاليف التشغيلية والتقنية والتسويقية والتي تكفل دعوة شخص وإدخاله إلى الإسلام بإذن الله.

يشارك المركز أخبار حملة #مسلم_كل_ساعه وتحديثاتها أولًا بأول عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر خدمة (سفراء الدعوة) الخاصة بالواتس آب، كما يشارك عدد من المشايخ ومشاهير الشبكات الاجتماعية في دعم الحملة والحث عليها.

تأتي هذه المبادرات من المركز في سبيل دعم الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام ورفع كفاءة وإنتاج الدعوة الحوارية عبر الإنترنت، والتي ما زالت آثارها مشهودة يومًا بعد يوم بفضل الله، لا سيما في الذين أسلموا حديثًا منهم.

وقد أوضح الأستاذ حسين القحطاني المدير التنفيذي للمركز أن جهود الدّعاة والمحسنين أثمرتْ بإسلام (٧٠٠٠) شخص في العام الماضي فقط. كما بلغ عدد المسلمين الجدد عبر نظام الحوار المباشر في المركز منذ نشأته أكثر من (23) ألف مسلم جديد خلال (2297) يومًا ومن (177) دولة حول العالم، تتقدمها الفلبين ثم أمريكا فالصين، والهند بعد ذلك، ثم باقي الدول، ومن مختلف الديانات والأعمار والأجناس، وقد حاورهم دعاة المركز بما أزالشُبههم، وأجاب عن أسئلتهم، ودفعهم إلى الدخول في الإسلام بفضل الله.

كما أضاف الأستاذ حسين أن المركز قائم حتى الآن على أربعة برامج أولها برنامج (الحوار المباشر)،وهو عبارة عن برنامج تفاعلي عبر موقع إلكتروني يتبع للمركز ويتيح هذا البرنامج للمستفيدين من غير المسلمين الدخول في حوار فردي ومباشر مع أحد الدعاة العاملين في المركز لتعريفهم بالإسلام. وقد بلغ عمر البرنامج (2297) يومًا، قام خلالها أكثر من (458,093) شخصًا بحوار مباشر مع الدّعاة.

ويذكر أيضًا أن ثاني تلك البرامج (أكاديمية المسلم الجديد)، وهي أكاديمية متخصصة تسعى لتوفير محضن علمي وتربوي واجتماعي للمسلم الجديد عبر الإنترنت، وذلك عبر المحاضرات المباشرة في الفصول الافتراضية، بالإضافة إلى المواد المرئية، وخدمات الاستشارات الاجتماعية. ويشارك فيالأكاديمية عدد كبير من علماء ودعاة أهل السنة المتحدثين باللغة الإنجليزية والفلبينية، وعدد من التربويين العاملين في مجالات الاستشارات من الرجال والنساء. وقد بلغ عمر الأكاديمية (1838)يومًا انتسب بها (19.229) طالبًا، كما قُدّمت(1308) محاضرة، وتخرج فيها (5.655) طالبًا.

وأما ثالث برامج المركز (أكاديمية رسل السلام)، وهي عبارة عن أكاديمية متخصصة بتدريب وتأهيل المُعرّفين بالإسلام عبر الإنترنت من خلال البرامج التدريبية الموسمية التي تعنى بمُتقني اللغة الإنجليزية والطلاب المبتعثين، من خلال برنامج الدبلوم الأكاديمي لإعداد الدعاة عالميًا. وقد بلغ عمر الأكاديمية (2297) يومًا وتدرب فيها (6.001) متدرب ومتدربة، كما قُدّمت (124) دورة تدريبية بلغ مجموع ساعاتها (547) ساعة تدريبية.

ورابعًا، يذكر الأستاذ حسين أن الفرص متاحةللتطوع من خلال برنامج (متطوعون للإسلام) وهو أحد برامج ومشاريع مركز ركن الحوار للتعريفبالإسلام عبر الإنترنت، ويهدف إلى استثمار الطاقات البشرية بشكل احترافي لخدمة رسالة الإسلام عبر الإنترنت في شتى أنحاء العالم بصورة حضارية ومشرقة وإبداعية؛ حيث يطرح المتطوعون أفكارهم الدعوية ويتقدّم متطوعون آخرون لتنفيذها بشكل كامل أو جزئي. وقد بلغ عمر منصّة متطوعون للإسلام (542) يومًا تطوع بها (1979) متطوعًا،وطُ رحت (702) فكرة واستُعرضت أكثر من (195,992) مرّة.

ختامًا يثني المدير التنفيذي للمركز الأستاذ حسين القحطاني على الداعمين بمختلف طرق دعمهم، سواءً كان ذلك دعمًا ماديًا أو دعمًا بطرح أفكار ومقترحات تساعد على تطوير العمل الدعوي وتساهم في تحقيق هدف ورؤية المركز ونجاح برامجه ومشاريعه، ويحث الجميع على المشاركة في حملة #مسلم_كل_ساعه.