طيران الأمن يرفع جاهزيته لخدمة قاصدي بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من رمضان

رفعت القيادة العامة لطيران الأمن من جاهزيتها مع دخول العشر الأواخر من رمضان, إذ تنفذ الطائرات جولاتها اليومية المجدولة على العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إليها, وتتركز على الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية نظرًا لكثافة الحركة المرورية وحركة المشاة .

وأوضح القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد الحربي, أن الخبرات المكتسبة لأطقم الطيران تؤهلهم لتنفيذ مهماتهم بكل دقة واحترافية, كما أن الخطط الموضوعة روعي فيها التدرج في رفع الجاهزية بحسب ما يقتضيه الموقف إذ زادت الطلعات الجوية مع دخول العشر الوسطى من الشهر وترتفع تدريجيا حتى تصل لذروتها مع نهايته في ليالي 27 و29 ويوم عيد الفطر.

وقال اللواء الحربي: “إن طائرات الأمن ترصد وتحلل مناطق الازدحام والكثافة البشرية وتتابع الحالة الأمنية, كما تزود الجهات المعنية بتقارير فورية عن ذلك, فيما يقف المختصون في طيران الأمن على مهابط الطائرات في مستشفيات مكة المكرمة والتنسيق مع القائمين عليها وذلك للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود ما يعوق استخدامها عند الحاجة إليها”.

وأضاف أن طائرات الأمن جهّزت بأحدث وسائل الاتصال والكاميرات الحرارية وأنظمة الرؤية الليلة والتجهيزات الطبية والإسعافية, وذلك لتنفيذ المهمات الأمنية والإنسانية خلال شهر رمضان لهذا العام.

وأكد نجاح طيران الأمن خلال الثلثين الأول والثاني من شهر رمضان في تنفيذ عدد من المهمات الإنسانية والمتمثلة في نقل عدد من الحالات المرضية بواسطة طائرات الإخلاء الطبي التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن وكذلك الأطقم الطبية المتخصصة بزراعة ونقل الأعضاء المتبرع بها وذلك خلافًا لمهمات طيران الأمن الاعتيادية التي تأتي تزامنًا مع تنفيذ مهمة وخطة شهر رمضان.

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