الأسهم السعودية تغلق على تراجع عند مستوى 6820 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6820.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 101 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 48 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار, والأسماك, وسلامة, والدريس, وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات تهامة, والباحة, واللجين, والطباعة والتغليف, ووفرة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.37% و 4.49%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك، واللجين, والراجحي, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، ودار الأركان، واللجين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 73.77 نقطة ليقفل عند مستوى 3975.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 384 صفقة.