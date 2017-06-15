 “المملكة القابضة” تستحوذ على 7% من “كريم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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“المملكة القابضة” تستحوذ على 7% من “كريم”

“المملكة القابضة” تستحوذ على 7% من “كريم”
المناطق_الرياض
أعلنت شركة المملكة القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، انها استحوذت على نسبة 7% من شركة كريم Careem في صفقة بلغ قدرها 232.5 مليون ريال (62 مليون دولار) وذلك بالاستثمار في زيادة رأس مال شركة كريم وكذلك شراء حصة من السوق في الشركة ليبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة المملكة القابضة 7%، وستجعل هذه الصفقة شركة المملكة القابضة من أكبر المساهمين في شركة كريم وستُمنح شركة المملكة القابضة مقعداً في مجلس الإدارة.

وذكر م. طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة: “إن استثمارنا في شركة كريم يعتبر امتداداً لاستراتيجية شركة المملكة القابضة للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة كما فعلنا من قبل مع استثماراتنا في توتيرTwitter، وجي دي دوت كومJD.com وليفت Lyft. ولكون شركة كريم شركة رائدة في مجال تكنولوجيا النقل في المنطقة، فإنها تتمتع بتوقعات نمو ممتازة في المستقبل كما انها تعتبر مثالاً يحتذى به للشركات الإقليمية الناجحة، وذلك من خلال توفير فرص وظيفية للمواطن السعودي وتنمية المواهب.”، وأضاف : “شركة المملكة القابضة قد رشَحت السيد محمد فهمي سليمان، المدير المالي والاداري، لتمثيل الشركة في مجلس إدارة شركة كريم “.

وشهدت شركة كريم نمواً سريعاً على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث باتت خدمات التوصيل التي تقدّمها الشركة متوفرة في أكثر من 80 مدينة في العالم، فقد انطلقت خدمة كريم لمشاركة الركوب في تركيا، في حين تضاعف عدد المدن التي تتوفر فيها هذه الخدمة في باكستان، كما باتت متوفرة في أكثر من 50 مدينة في المملكة، بالإضافة الى معاودة عملها في أبو ظبي والشارقة.

وإلى جانب توسعها في المنطقة، أطلقت شركة كريم عدداً من الابتكارات الاستراتيجية منها دمج خدماتها مع تطبيق خرائط قوقل Google Maps وشركة ديجيتل بارييرز Digital Barriers الرائدة عالمياً في تقنية المراقبة ونظام التعرف على الوجه، والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي RTA لتفعيل خدمة طلب تكسي باستخدام التطبيق، بالإضافة إلى التوسع عالمياً من خلال استخدام تكنولوجيا خدمة مشاركة الركوب “سبليت Splyt” وذلك عبر تمكين المستخدمين من التواصل بسهولة مع منصات الكترونية في روسيا والصين.

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