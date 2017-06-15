 رسمياً.. النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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رسمياً.. النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً.. النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي
المناطق_الرياض

أعلن “نايف هزازي” لاعب نادي النصر اليوم الخميس توقيع مخالصة مالية مع النادي، مقدماً شكره للجماهير واللاعبين والجهاز الإداري.
ونشر “هزازي”تدوينه على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها: “جمهور العالمي، أصدقائي اللاعبين، الجهاز الإداري, شكراً على الأيام الجميلة التي قضيتها وسط هذا الكيان الكبير,تم توقيع المخالصة ونأسف على القصور”.

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