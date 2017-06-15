رسمياً.. النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

أعلن “نايف هزازي” لاعب نادي النصر اليوم الخميس توقيع مخالصة مالية مع النادي، مقدماً شكره للجماهير واللاعبين والجهاز الإداري.

ونشر “هزازي”تدوينه على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها: “جمهور العالمي، أصدقائي اللاعبين، الجهاز الإداري, شكراً على الأيام الجميلة التي قضيتها وسط هذا الكيان الكبير,تم توقيع المخالصة ونأسف على القصور”.