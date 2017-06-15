 أمير تبوك يتابع شؤون المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يتابع شؤون المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك

أمير تبوك يتابع شؤون المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك
المناطق_تبوك
يتابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك شؤون المواطنين خلال العمل في مكتبه بالإمارة في إجازة عيد الفطر المبارك.
ووجه سمو أمير منطقة تبوك وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز بالمنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين وتنهي معاملاتهم سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز، وحثّ الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد والتأكد من جميع الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنين والمقيمين خاصة الشواطئ والحدائق والمتنزهات وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة وأيضا التواجد الأمني والمروري على مدار الساعة.

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