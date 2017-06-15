ساعة غروب مع رجال الدفاع المدني بالطائف

في ابراز عملهم ومدى تاهبهم الدائم لخدمة الجميع اطلق حساب كلنا الطائف مبادرة وهي مشاركة رجال الدفاع المدني بالطائف الافطار معهم وتقديم الشكر لهم على مايبذلون من جهد واقل مايقدم لهم ‬

وذكر أ /ماجد عسيري للمناطق بقوله شكرآ لرجال الدفاع المدني ولن تكفي هذي الكلمة بحق رجال التزمو المرابطة بمراكزهم لتاهبهم عند وقوع اي حادث وكان عملهم لله خالصآ وظهر ذلك امام الناس أجمع وكانت اعمالهم تتحدث عنهم من انقاذ الى أطفاء إضافة للجانب الانساني اكثر بعملهم فلكم كل الشكر والاحترام على ماقدمتموه.