ضبط 2.7 طن كنافة و66 ألف سمبوسة في موقع غير نظامي بجدة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار موقع غير نظامي في محافظة جدة يصنع مأكولات رمضانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتعبأ بطرق بدائية بواسطة عمالة مخالفة، وقامت الفرق الرقابية للوزارة بمصادرة وإتلاف الأغذية الفاسدة وهي عبارة عن حلويات وقطع ورقائق سمبوسة قبل توزيعها على المحلات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الفرق المختصة في أمانة جدة، وصودرت جميع معدات التصنيع.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين وزارة التجارة والجهات الأمنية المختلفة، حيث تلقت الوزارة بلاغاً من إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة يفيد بوجود موقع مخالف لا تتوفر فيه وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، وباشرت الفرق الرقابية على الفوز الموقع وضبطت أكثر من 2 طن و700 كيلو جرام من الكنافة المجهزة للبيع، و 225 صحن حلويات مشكلة، وعدد 66 ألف سمبوسة جاهزة للبيع، إضافة إلى 2300 رقائق سمبوسة. وتمت مصادرتها وإتلافها وفق الضوابط المتبعة بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك. كما تم استدعاء صاحب الموقع لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة بحقه.