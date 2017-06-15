 مساعد مدير عام تعليم مكة يتوج فريق المجد بطلاً لبطولة الدورة الرمضانية بنادي الحي. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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مساعد مدير عام تعليم مكة يتوج فريق المجد بطلاً لبطولة الدورة الرمضانية بنادي الحي. نادي الحي النسائي بالارطاوية يختتم برامجه بعدة فعاليات ترفيهية وتعليمية ضبط 2.7 طن كنافة و66 ألف سمبوسة في موقع غير نظامي بجدة رسمياً.. النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي أمير تبوك يتابع شؤون المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك “المملكة القابضة” تستحوذ على 7% من “كريم” الأسهم السعودية تغلق على تراجع عند مستوى 6820 نقطة طيران الأمن يرفع جاهزيته لخدمة قاصدي بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من رمضان ٨٧٦٠ مسلمًا جديدًا في أكثر من 177 دولة حول العالم خلال عام واحد مركز التحكيم: وقف تنفيذ عقوبة منع النصر من التسجيل كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب شوال القادم مشاجرة بين فيتناميين تنتهي بمقتل أحدهم جنوب الرياض

مساعد مدير عام تعليم مكة يتوج فريق المجد بطلاً لبطولة الدورة الرمضانية بنادي الحي.

مساعد مدير عام تعليم مكة يتوج فريق المجد بطلاً لبطولة الدورة الرمضانية بنادي الحي.
المناطق_جدة

رعى سعادة مساعد مدير عام تعليم مكة المكرمة الدكتور طلال مبارك اللهيبي المباراة النهائية لكرة القدم والمقامة بنادي الحي المسائي وسط حضور جماهيري لافت أظفى علي جو المباراة طابع الحماس والندية وانعكس على أداء اللاعبين الذين قدموا اداءً فنياً عالياً اظهر المباراة بشكل جميل وبتنافس قوي، واستعراض كروي رائع، امتع الجماهير الحاضرة، وعشاق كرة القدم ، ونتهت المباراة بفوز المجد بتيجة 0/2
وفي الختام قام سعادة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتكريم الفريق الفائز والمشرفين بالنادي وكان ذلك بحضور مدير مكتب تعليم الكامل الأستاذ معلى عالي المغيظي ورئيس النشاط الاجتماعي الأستاذ عبدالعزيز بخش ومدير النادي عابد سعد الرزقني.
وبعد ذلك شكر مدير مكتب تعليم الكامل سعادة مساعد مدير عام تعليم مكة على حضوره ورعايته للمباراة النهائبة

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