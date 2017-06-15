مساعد مدير عام تعليم مكة يتوج فريق المجد بطلاً لبطولة الدورة الرمضانية بنادي الحي.

رعى سعادة مساعد مدير عام تعليم مكة المكرمة الدكتور طلال مبارك اللهيبي المباراة النهائية لكرة القدم والمقامة بنادي الحي المسائي وسط حضور جماهيري لافت أظفى علي جو المباراة طابع الحماس والندية وانعكس على أداء اللاعبين الذين قدموا اداءً فنياً عالياً اظهر المباراة بشكل جميل وبتنافس قوي، واستعراض كروي رائع، امتع الجماهير الحاضرة، وعشاق كرة القدم ، ونتهت المباراة بفوز المجد بتيجة 0/2

وفي الختام قام سعادة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتكريم الفريق الفائز والمشرفين بالنادي وكان ذلك بحضور مدير مكتب تعليم الكامل الأستاذ معلى عالي المغيظي ورئيس النشاط الاجتماعي الأستاذ عبدالعزيز بخش ومدير النادي عابد سعد الرزقني.

وبعد ذلك شكر مدير مكتب تعليم الكامل سعادة مساعد مدير عام تعليم مكة على حضوره ورعايته للمباراة النهائبة