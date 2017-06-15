 أمير نجران في استقباله الفريق البلوي: حدودنا صماء برجالات تسلحوا بالإيمان وحب الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير نجران في استقباله الفريق البلوي: حدودنا صماء برجالات تسلحوا بالإيمان وحب الوطن

أمير نجران في استقباله الفريق البلوي: حدودنا صماء برجالات تسلحوا بالإيمان وحب الوطن
المناطق_نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما يشهده قطاع حرس الحدود من تطور لافت، في منظومة الأسلحة والآليات وأجهزة الرصد، فضلا عن التدريب والتأهيل، لرفع كفاءة رجاله المخلصين، الذين قد تسلحوا أساسًا بالإيمان وحب الوطن، ونذروا أنفسهم لخدمة الدين ثم المليك وهذه الأرض المباركة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، معالي مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، يرافقه عدد من القادة والمساعدين، حيث أعرب سموه عن فخر كل المواطنين، بما يقدمونه رجال القوات العسكرية كافة، في سبيل الذود عن أرض الوطن، وصون أمنه واستقراره، وردع كل من يحاول المساس بذلك في الداخل ومن الخارج، وقال سموه إن من هذه المنظومة حرس الحدود، الذي يضم رجالا طوعوا التضاريس والطقس والظروف، من أجل الوطن والمواطن الكريم، وكل من يقيم على أرضه، فصارت حدودنا بإخلاصهم وعزيمتهم صماء آمنة.

ودعا سموه أن يحفظ لهذا الوطن قادته وأمنه ورجالاته وشعبه، وأن يتغمد الشهداء من رجال القوات العسكرية بواسع رحمته وعميم مغفرته، ويعجّل في شفاء المصابين منهم.

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