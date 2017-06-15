سياحة وتراث نجران تدعو المهتمين والباحثين بالمشاركة في الملتقى الأول لآثار المملكة

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران الراغبين بالمشاركة في الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية من المهتمين والباحثين من أهالي المنطقة للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي ينطلق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الذي تنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة 7-9 من شهر نوفمبر المقبل والذي سيعقد بمدينة الرياض و يأتي ضمن جهود الهيئة التي تتماشى مع توجيهات الدولة في الحفاظ على التراث الوطني للمملكة والتعريف به،

و يتناول الملتقى جميع الفترات التاريخية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري /العشرين الميلادي ضمن المحاور التالية : ” آثار ما قبل التاريخ ،الرسوم الصخرية ،طرق التجارة والحج ،آثار الجزيرة العربية قبل الإسلام ،آثار العصور الإسلامية ،العمارة والفنون ،الكتابات القديمة والإسلامية، الآثار الغارقة ،موقع التراث الشفهي ،وعلى الراغبين بالمشاركة موافاة اللجنة العلمية للملتقى بعناوين بحوثهم وملخصاتها (على أن لا يزيد عدد الكلمات عن 300 كلمة وسيرة ذاتية مختصرة بحدود 150 كلمة،وسيتم استقبالها عن طريق البريد الإلكتروني :ICSA@scth.gov.sa في مدة أقصاها 30/8/2017م.

وذكر مدير عام الهيئةالعامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أمين عام مجلس التنمية السياحية صالح بن محمد آل مريح أن الملتقى يأتي استمرارا لجهود واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تتماشى مع توجيهات الدولة في الحفاظ على التراث الوطني للمملكة والتعريف به