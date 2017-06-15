الصحة: أكثر من 16 ألف مكالمة يستقبلها مركز 937 يومياً

قالت وزارة الصحة أن مركز 937 يستقبل حالياً أكثر من 16000 مكالمة يومياً ولأول مرة منذ إعادة تدشينه وتطوير خدماته مؤخراً من قبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في شهر جمادى الآخرة هذا العام 1438هـ.

وأبانت الصحة أن نسبة الرضا لدى المستفيدين من خدمات المركز تجاوزت 82%، فيما تضاعف عدد المستفيدين من خدماته نحو ثلاثة أضعاف السابق.

ويُقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المتميزة ، تشمل خدمة الإستفسارات عن مواقع الخدمات الصحية، الإستشارات الطبية، الإحالات الداخلية، العلاج في الخارج، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، حيث يتلقى المركز جميع الإتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به “الصحة”، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة إذن صاغية للمريض لمعرفة إحتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في “الصحة”، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الإتصال الهاتفي على المركز ،ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل،كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة حيث ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة.