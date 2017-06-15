 الهيئة الملكية بالجبيل تتأكد من سلامة الأغذية في الجبيل ورأس الخير الصناعيتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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الهيئة الملكية بالجبيل تتأكد من سلامة الأغذية في الجبيل ورأس الخير الصناعيتين

الهيئة الملكية بالجبيل تتأكد من سلامة الأغذية في الجبيل ورأس الخير الصناعيتين
المناطق_الجبيل الصناعية

انطلاقاً من حرص الهيئة الملكية بالجبيل على تطبيق برنامج سلامة الأغذية ، ولضمان المراقبة الفاعلة لجودة الاطعمة المعدة باستخدام زيوت القلي  في المرافق الغذائية المختلفة بمدينة الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير .

قامت إدارة الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل  بجولات تفتيشية على قياس جودة زيوت بالمرافق الغذائية المختلفة  بالمدينة , للتأكد من سلامة الزيوت أثناء الطهي والتحضير ومتابعة درجات حرارته وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، باستخدام جهاز قياس جودة زيت القلي.

وقد شملة الجولة محلات المطاعم والمرافق الغذائية في كلية الجبيل الصناعية والمرافق الغذائية في معهد الجبيل الصناعي ومطاعم الوجبات السريعة والبوفيهات والكافيتريات والفنادق والمستشفيات.

وتبين من خلال الجولة التزام معظم أصحاب المحلات بالشروط الصحية ويعود ذلك بعد توفيق الله تعالى إلى المتابعة المستمرة من قبل فريق صحة البيئة بالهيئة الملكية والتدريب الفعال لجميع العاملين بالمرافق الغذائية المختلفة على الأنظمة الصحية وتطبيقها. حيث تسعى الهيئة الملكية بالجبيل إلى مزيد من التطور في مجال سلامة الغذاء وتوعية المواطنين بأهمية إتباع الطرق الصحيحة للوصول الى السلامة الغذائية، وقد تم اتخاذ اللازم حيال جميع المرافق التي تجاوز نتيجة الزيوت للمعيار المحددة كما قد تم الزام جميع المحلات بتوفير جهاز قياس جودة زيوت القلي لضمان سلامة الغذاء.

 

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