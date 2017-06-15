نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يختتم برامجه للفترة الأولى من إجازتي

اختتم ليلة أمس نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل برامجه للفترة الأولى من إجازتي بإشراف شركة تطوير و النشاط الطلابي جاء ذلك بحضور سعادة مدير عام التعليم بالجوف الاستاذ فواز بن صالح السالم و مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح وممثل شركة تطوير رئيس النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد و حضور مجتمعي و طلابي من الرعاه و الداعمين حيث كان في استقبالهم قائد نادي الحي الأستاذ ايمن بن عبدالرزاق البريكان ومشرفي الأنشطة .

وبدأ حفل ختام الأنشطة و البرامج الرمضانية للفترة الأولى إجازتي بالسلام الملكي لفرقة الكشافة وتقديم الحفل من قبل المشرف الثقافي والإعلامي بالنادي الاستاذ محمد بن عبدالله الحسن ثم آيات من الذكر الحكيم لمنتسب النادي الشبل خلاد البريكان ثم كلمة ترحيبية لقائد النادي وبعدها كلمة مدير عام التعليم بالجوف والذي أكد أن نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز من أميز أندية الحي على مستوى المملكة وليس فقط على مستوى الجوف وأننا نفخر ونفاخر به وأننا على ثقه باستمرار هذا التميز .

وبعدها كلمة شكر وتقدير لمنتسب نادي الحي الشاب محمد سالم المحوش والذي قدم الشكر و الدعاء للعاملين بالنادي على جهودهم المباركة .

بعدها تم تكريم الداعمين و المساهمين و الفاعلين و الفائزين في أنشطة و برامج نادي الحي والتي بلغت جوائزهم قرابة 25 الف ريال والمكرمين هم :

رجل الأعمال الأستاذ محمد بن سليمان السعيدان

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح

مطعم درة الروابي الأستاذ حسين بن فلاح التليعان

المقداع – فخر الضيافة

الإعلامي عواد بن غازي السبيلة

صحيفة الجوف الآن

الإعلامي أحمد بن صالح الحجاج

جريدة الجزيرة

الإعلامي يزيد بن سعد الحصيني

إخبارية دومة الجندل

الشاب محمد المحوش .

مشرفي الأنشطة بنادي الحي

أحمد الصليع ، تركي الصالح ، محمد الحسن ، سعود العامر ، محمد المعزي ، نايف الدرع ، سلمان السلامه ، حمد الدهيليس ، سعود الشراري ، فيصل سيف الدين ، فهيم سيف الدين ، عبدالرحمن سيف الدين ، عبدالله سيف الدين .

المتطوعين في برنامج إفطار صائم :

عبدالله الدوسري ، سلطان الشمراني ، تركي المناور ، صقر الصحيه ، بكر الدرع ، حسام الشراري ، فيصل سيف الدين ، أحمد السعيدان ، عيسى الهزيم، نواف الدرع ، أحمد الدرع ، امجد الدرع .

تكريم مسابقة الوحي القرآن الكريم :

عبدالله سيف الدين ، خلاد السعيدان ، عبدالرحمن سيف الدين ، خيال السعيدان ، خاطر السعيدان ، محمد عفان ، آمين علي حاتم ، محمد أنور أبو النجا

تكريم السنة النبوية للأحاديث الأربعين النووية :

خيال السعيدان

خاطر السعيدان

خلاد السعيدان

عبدالله سيف الدين

عبدالرحمن سيف الدين

تكريم الفائزين بمسابقة أفضل دراجة :

الأول راكان سليمان الصالح

الثاني فيصل فهد السرحاني

الثالث عيسى حامد الصقري

تكريم الفائزين في دوري البلايستيشن :

سلطان سعود العفر ، عبدالاله بشير الشراري .

تكريم بطولة تنس الطاولة :

اللاعب عبدالرحمن المطيري

تكريم بطولة كرة القدم :

أفضل لاعب وليد جساس من فريق مارد

أفضل حارس باتل خلف الباتل من فريق الملكي

المركز الثاني فريق العباس

المركز الأول فريق مارد

بعدها أخذت الصور التذكارية

ثم تم السحب على 6 دراجات بمشاركة مدير تعليم الجوف

بعدها تناول الجميع المائدة المعدة بهذه المناسبة .