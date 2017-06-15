ترقية مدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة منطقة الباحه الى المرتبة العاشرة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بترقية الاستاذ خضر بن عبدالرحمن الغامدي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة منطقة الباحه للمرتبة العاشره وذلك بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .

وعبر خضر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة من ولاة الامر يحفظهم الله مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الدين ثم المليك والوطن وان هذه الترقية يعتبرها وسام فخر واعتزاز .

مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي امير منطقة الباحة ولوكيل الامارة على ثقتهما الغالية .

الجدير بالذكر ان الغامدي من الكفاءات الاداريه المميزه ويحمل درجة الماجستير ولديه العديد من الدورات في مجال العلاقات العامة والإعلام والمراسم .