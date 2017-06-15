أبو عباة يرعى ختام الأنشطة الرمضانية بنادي الحي بثانوية عبدالرحمن بن مهدي بالرياض

تحت رعاية الدكتور أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختتم نادي الحي بثانوية عبدالرحمن بن مهدي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السلام أنشطتهم الرمضانية ضمن برنامج إجازتي 2 الذي تشرف عليه وزارة التعليم وبمتابعة مباشرة من وزير التعليم ، حيث تضمن الحفل تسليم كأس بطولة سلمان الحزم الرمضانية لكرة القدم والتي فاز بها فريق (A9) كما تضمن الحفل على عدد من الفقرات الترفيهية وسحوبات على جوائز قيمة للحاضرين وتكريم لجميع العاملين في البرامج .

وكان ضيف الشرف للحفل( جمعية إنسان) لرعاية الأيتام وعدد من مشاهير السوشل ميديا .

وعبر أبوعباة عن سعادته لما شاهده وأثنى على الجهود المقدمة لإنجاح مثل هذه البرامج وأن الوزارة وإدارات التعليم سخرت كل إمكانياتها لخلق بيئة آمنة للشباب لممارسة أنشطتهم وهواياتهم تحت إشراف ومتابعة مستمرة تجعل أندية الأحياء خيار مفضل لأولياء الأمور والآبناء من مختلف الأعمار ، وأضاف بأنه يوجد أيضًا أندية حي مخصصة للبنات يقدم لها ذات الدعم والاهتمام والإشراف لتحقيق الأهداف التي من أجلها انشئت هذه الأندية ،وأشار أبو عباة إلى تصريح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن نية الوزارة الوصول الى عدد 2000 نادي حي خلال السنوات القادمة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 م

من جهته أكد قائد النادي الأستاذ عبدالله القرني أن ما يقدم من برامج وفعاليات في الأندية تستهدف الشباب لاكتشاف مواهبهم وإبراز إبداعاتهم في أجواء من التنافس والمتعة وسط إشراف ومتابعة من قبل المشرفين على الأندية من إدارة النشاط الطلابي وشركة تطوير .

وقدم القرني الشكر لجميع العاملين في النادي على جهودهم المبذولة ووعد المرتادين بالمزيد من البرامج والمنافسات المستقبلية .