 حفل إفطار رمضاني لنزلاء “نفسية أبها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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حفل إفطار رمضاني لنزلاء “نفسية أبها”

حفل إفطار رمضاني لنزلاء “نفسية أبها”
المناطق_أبها

نظم قسم الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع قسم التوعية الدينية بمستشفى الصحة النفسية بأبها أمس، حفل إفطار جماعي لنزلاء المستشفى وشارك فيه دار ناقهي الصحة النفسية، وحضره عدد من منسوبي المستشفى.

وأوضح المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها الأستاذ منصور بن علي مزهر، أن إقامة حفل الإفطار الرمضاني السنوي يأتي في إطار دعم وتحفيز المرضى الصائمين في أقسام التنويم وتشجيع المرضى الأخرين على الصيام.

وبين مزهر أن حفل الإفطار أشتمل على محاضرة دينية وتوعوية للنزلاء ألقاها مدير التوعية الدينية بالمستشفى حمود الشهراني، مؤكدا أن إدارة المستشفى حريصة على كل مامن شأنه إسعاد النزلاء ومشاركتهم المناسبات المختلفة، مقدما شكره وتقديرة للعاملين في المستشفى على ما بذلوه من جهود لإقامة هذا الإفطار الجماعي لإدخال الفرح والسرور على نزلاء المستشفى.

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