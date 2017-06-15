 500 ألف ريال مساهمة بر أبها لحملة ” تفريج كربة “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

500 ألف ريال مساهمة بر أبها لحملة ” تفريج كربة “ حفل إفطار رمضاني لنزلاء “نفسية أبها” أمريكا تصدر مذكرات اعتقال بحق 12 مرافقا لأردوغان بعد صدامات بواشنطن أبو عباة يرعى ختام الأنشطة الرمضانية بنادي الحي بثانوية عبدالرحمن بن مهدي بالرياض ترقية مدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة منطقة الباحه الى المرتبة العاشرة نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يختتم برامجه للفترة الأولى من إجازتي الهيئة الملكية بالجبيل تتأكد من سلامة الأغذية في الجبيل ورأس الخير الصناعيتين حلقات زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن في ختام دورتها تكرم أكثر من 288 طالب علم بالأحساء التجارة تكثف دورها الرقابي لمنع الغش والتلاعب في البنزين مع تزايد حركة السفر براً الفيفا يسعى لتطبيق تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018 الصحة: أكثر من 16 ألف مكالمة يستقبلها مركز 937 يومياً المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مطعمٍ في مقديشو

500 ألف ريال مساهمة بر أبها لحملة ” تفريج كربة “

500 ألف ريال مساهمة بر أبها لحملة ” تفريج كربة “
المناطق_أبها

ساهمت جمعية البر بأبها بحملة ” تفريج كربة ” بمبلغ 500 ألف ريال لإطلاق سراح عدداً من السجناء عن طريق رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بعسير( تراحم ) جاءت تلك المساهمة بناء على تلمس الجمعية الدائم لحاجات أفراد المجتمع.

و في ذات السياق أوضح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الأمين العام لجمعية البر بأبها بأن هذه المساهمة هي استشعاراً بالواجب الديني والوطني تجاه أبناء هذا الوطن الغالي وأن حملة تفريج كربة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير الأميرفيصل بن خالد حفظه الله وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن حفظه الله آتت ثمارها بإطلاق جميع السجناء المستهدفين بتلك الحملة وعددهم 254 سجين ومشاركة الجمعية بمبلغ 500 ألف ريال لإطلاق عددٍ من السجناء له ُ استشعارمسئوليتها تجاه السجناء المُُعسرين لِيتمكنوا من قضاء بقية هذا الشهرالكريم وسط أسرهم آمنين بأمن هذا الوطن الغالي حفظه الله وولاة أمره من كل شر ومكروه .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>