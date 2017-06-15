500 ألف ريال مساهمة بر أبها لحملة ” تفريج كربة “

ساهمت جمعية البر بأبها بحملة ” تفريج كربة ” بمبلغ 500 ألف ريال لإطلاق سراح عدداً من السجناء عن طريق رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بعسير( تراحم ) جاءت تلك المساهمة بناء على تلمس الجمعية الدائم لحاجات أفراد المجتمع.

و في ذات السياق أوضح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الأمين العام لجمعية البر بأبها بأن هذه المساهمة هي استشعاراً بالواجب الديني والوطني تجاه أبناء هذا الوطن الغالي وأن حملة تفريج كربة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير الأميرفيصل بن خالد حفظه الله وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن حفظه الله آتت ثمارها بإطلاق جميع السجناء المستهدفين بتلك الحملة وعددهم 254 سجين ومشاركة الجمعية بمبلغ 500 ألف ريال لإطلاق عددٍ من السجناء له ُ استشعارمسئوليتها تجاه السجناء المُُعسرين لِيتمكنوا من قضاء بقية هذا الشهرالكريم وسط أسرهم آمنين بأمن هذا الوطن الغالي حفظه الله وولاة أمره من كل شر ومكروه .