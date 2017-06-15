محافظ بلجرشي يرعى حفل اختتام البرامج الرمضانية في ” تنمية شرى “

رعى محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي حفل اختتام البرامج والانشطة والدورة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز شرى برعاية ودعم من الشيخ خالد الميموني .

وفور وصول محافظ بلجرشي مقر اللجنة تجول في مرافقها وشاهد ما تحتويه من تجهيزات وصالات رياضية ومسابح وملاعب رياضية ومكاتب ادارية.

ثم انطلقت المباراة النهائية التي اقيمت بين فريقي اساطير بلجرشي والترجي وسط حضور جماهيري كبير وانتهت المباراة بفوز فريق اساطير بلجرشي بعد ان احتكم الفريقين الى ركلات الترجيح .

بعدها اقيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بدء بآيات من القران الكريم ثم كلمة للداعم الشيخ خالد الميموني اكد فيها أهمية دور رجال الاعمال في دعم البرامج الشبابية وصقل مواهبهم وشغل اوقات فراغهم بما يعود عليهم ومجمعهم بالنفع ، ثم القى مساعد مدير الشئون الاجتماعية لشئون التنمية خالد الزهراني كلمة اوجز فيها اهداف لجان التنمية في تنمية المجتمعات المحلية وفق الأساليب العلمية الحديثة، المستندة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات والاستفادة من خبرات وطاقات المجتمع مقدما شكره لمحافظ بلجرشي على متابعته لبرامج وانشطة لجان التنمية الاجتماعية بالمحافظة ولكل من دعم وساهم وشارك من رجال الاعمال .

تلاها كلمة للشيخ دخيل الميموني بيّن فيها أهمية النهوض بالشباب وزرع الثقة واحياء روح المحبة والتنافس الشريف واستغلال اوقاتهم من خلال برامج وخطط واعية تنمي فيهم روح الولاء والانتماء للوطن والقيادة .

عقب ذلك سلم محافظ بلجرشي كأس البطوله ومبلغ نقدي بقيمة عشرة الالاف ريال لفريق اساطير بلجرشي كما سلم الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني.

وفي ختام الحفل تسلم محافظ بلجرشي هدية تذكارية مقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية بمركز شرى كما تسلم مساعد مدير الشئون الاجتماعية للتنمية بالباحة هدية مماثلة .

حضر الحفل رئيس مركز شرى درعان القحطاني ومساعد مدير عام التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة خالد الزهراني وشيخ قبائل بني ميمون الشيخ دخيل الميموني وشيخ قبيلة بالشهم الشيخ علي اللخمي وجمع غفير من المواطنين