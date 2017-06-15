الأمير أحمد بن فهد: الآمال معقودة على “شركات مطارات الدمام” للارتقاء بصناعة الطيران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مساء اليوم (الخميس) المدير التنفيذي لشركة مطارات الدمام الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني ومنسوبي الشركة.

واطلع سموه على إيجازٍ عن مسيرة مطار الملك فهد منذ نشأته وحتى تحوله مؤخراً لشركة مطارات الدمام التي من المتوقع أن تنطلق مطلع الشهر المقبل، كما اطلع سموه على خطط تحول الشركة ومراحلها، كما اطلع يحفظه الله على الهوية الجديدة للشركة التي تم تدشينها مؤخراً.

مشيداً يحفظه الله بما شاهده، مباركاً للشركة ومنسوبيها هذا التحول، مؤكداً أن الآمال معقودة على شركة مطارات الدمام للارتقاء بصناعة الطيران في المنطقة الشرقية، وأن تساهم الشركة في توفير الفرص الاستثمارية والوظيفية، وأن تحقق الشركة تطلعات القيادة الرشيدة المأمول منها من هذا التحول.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مساء اليوم (الخميس) رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) الأستاذ خالد الزامل، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستمع سموه في بداية اللقاء إلى نبذةٍ عن الجمعية ونشأتها وما تبذله من جهود وما تقدمه من مبادرات للرعاية والاهتمام بذوي الإعاقة، كما اطلع يحفظه الله على بعض مبادرات الجمعية التي تنفذها.

ونوه سموه بدور الجمعيات الخيرية في تنمية مجتمع المنطقة الشرقية، مشدداً يحفظه الله على ضرورة أن تتخصص الجمعيات الخيرية في ما تقدمه، وأن تحرص على التكامل مع الجهات ذات العلاقة بأنشطتها. ثم تسلم سموه هديةً تذكاريةً من مجلس إدارة الجمعية.