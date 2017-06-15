قامت أمانة منطقة عسير ومن خلال الفرق الميدانية التابعة لإدارة النظافة من بداية شهر رمضان المبارك ١٤٣٨ هـ بتنفيذ حملة نظافة وإزالة المخلفات والحشائش والأشجار من مصليات العيد المكشوفة بأبها والقرى التابعة لها والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية لها لتهيئتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر وللارتقاء بمستوى النظافة وإزالة أي تلويث للمنظر، وبنهاية الخميس ٢٠ رمضان ١٤٣٨هـ تم إنجاز ٨٥% من أعمال النظافة بالمصليات المكشوفة في مدينة أبها وعدد من القرى ومنها ( المسقي، شعف آل يزيد، باحة ربيعة،آل سرحان، السودة،حجلا،مربة،طبب، الجرة،عضاضة) وجاري إستكمال باقي المواقع بتكثيف أعمال الكنس اليدوي والآلي وقص وإزالة الحشائش وإزالة المخلفات والأتربة من الطرق المؤدية لهذه المواقع.​

