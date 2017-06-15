 لجنة التعديات بالشبحة تزيل عدد من المباني والغرف اقيمت على اراضي حكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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لجنة التعديات بالشبحة تزيل عدد من المباني والغرف اقيمت على اراضي حكومية

لجنة التعديات بالشبحة تزيل عدد من المباني والغرف اقيمت على اراضي حكومية
المناطق_فايز السميري
أزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة وبمساندة من لجنة تعديات املج عدد من الإحداثات التي اقيمت باحد المواقع في نطاق بلدية الشبحة.
واوضحت لجنة التعديات بمركز الشبحة انها ازالت وبمساندة من لجنة تعديات أملج والشرطه عدد من الغرف والمباني التي اُحدثت على ارض عامة للدوله تم التعدي عليها بمركز الهجميه التابع لمحافظة املج.
وحذرت اللجنة كل من يعتدي علي الاراضي العامة بأنه يعرض نفسه للجزاء وتطبيق النظام بحقه بإزالة كل ما احدثه بدون صك ملكيه شرعي مؤكدة أنها مستمرة في عملها بمراقبة ومتابعة اي إحداثات واعمال جديدة وتطبيق الانظمة والتعليمات دون هوادة او تقصير وسوف يتم تطبيق الغرامات النظاميه بحق من قاموا بالاحداث بتلك المواقع.
لافتة الى أن من يتعاون معها ويقوم بإزالة ما احدثه على اراضي الممتلكات العامه للدوله بنفسه قبل ان تبادر اللجنه لأزالته فأن اللجنه سوف تراعي ذلك كسبب مخفف لتطبيق الغرامات النظاميه اللاحقه بحدها الادنى.

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