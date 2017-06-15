 فهد المولد يخضع لبرنامج تأهيلي لشهر بدون تدخل جراحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صندوق النقد يأمل في التوصل لحل مع مجموعة اليورو بشأن اليونان “المياه الوطنية”: تنفذ 4 مشاريع لشبكة الصرف الصحي غرب وجنوب الرياض بأكثر من 148 مليون ريال سياحة الجوف تنفذ جولات تفتيشية للايواء إعتماد برنامج برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة بالجوف تقرير لقناة ( سي إن إن ) الأمريكية يشيد بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب فيس بوك تدعم إضافة صور GIF في التعليقات احتفالا بمرور 30 عاما على ابتكارها فهد المولد يخضع لبرنامج تأهيلي لشهر بدون تدخل جراحي لجنة التعديات بالشبحة تزيل عدد من المباني والغرف اقيمت على اراضي حكومية الهبدان يرعى اختتام أنشطة التوعية الدينية بصحة عسير مدير تعليم النماص يرعى حفل اختتام الأنشطة الرمضانية بنادي الحي بالنماص أمانة الشرقية تجهز المواقع والواجهات البحرية والساحات والشوارع والميادين لاستقبال عيد الفطر المبارك عاصمة الحزم وأوراق التقية السياسية

فهد المولد يخضع لبرنامج تأهيلي لشهر بدون تدخل جراحي

فهد المولد يخضع لبرنامج تأهيلي لشهر بدون تدخل جراحي
المناطق_محمد آل طاوي
خضع لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد لكشف طبي على إصابته بالركبة التي تعرض لها مع ناديه في شهر مارس الماضي بمركز التميز الطبي للفيفا بدبي، وذلك تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية للمركز، والدكتور مراد الغرايري مدير المركز، بالإضافة إلى عرض حالة اللاعب على أفضل جراحين العظام في فرنسا البروفيسور فريدرك كيامي رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية بالمستشفى الجامعي السادس بباريس.
وأوضح الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية لمركز التميز الطبي للفيفا بدبي أنه تم تقييم حالة اللاعب فهد المولد وعمل جميع الفحوصات اللازمة على أن يبدأ اللاعب برنامج علاجي وتأهيلي مكثف بالمركز مضيفاً أن جراح العظام الفرنسي أبدى ارتياحه لحالة اللاعب والسماح كذلك ببدء البرنامج التأهيلي للعودة للملاعب.
وشدد الدكتور المطوع على أهمية التزام اللاعب بالبرنامج التأهيلي حيث أن ذلك يعتبر شرطاً أساسيا لعودته للملاعب، مضيفاً أن اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي وتدريبي ولياقي وتقوية للعضلات للعودة بالشكل الصحيح للملاعب، مبيناً أن رغبة اللاعب وحماسه ستسهل عودته للملاعب بإذن الله.
ومن جانبه أوضح البروفيسور فريدرك كيامي رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية بالمستشفى الجامعي السادس بباريس أنه إصابة اللاعب لا تحتاج إلى تدخل جراحي، مضيفاً أن هناك تحسن كبير على مستوى إصابته، مشيراً إلى أن اللاعب يحتاج إلى برنامج علاج طبيعي وتأهيل لمدة أربعة أسابيع قبل السماح له بممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>