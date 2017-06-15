فهد المولد يخضع لبرنامج تأهيلي لشهر بدون تدخل جراحي

خضع لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد لكشف طبي على إصابته بالركبة التي تعرض لها مع ناديه في شهر مارس الماضي بمركز التميز الطبي للفيفا بدبي، وذلك تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية للمركز، والدكتور مراد الغرايري مدير المركز، بالإضافة إلى عرض حالة اللاعب على أفضل جراحين العظام في فرنسا البروفيسور فريدرك كيامي رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية بالمستشفى الجامعي السادس بباريس.

وأوضح الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية لمركز التميز الطبي للفيفا بدبي أنه تم تقييم حالة اللاعب فهد المولد وعمل جميع الفحوصات اللازمة على أن يبدأ اللاعب برنامج علاجي وتأهيلي مكثف بالمركز مضيفاً أن جراح العظام الفرنسي أبدى ارتياحه لحالة اللاعب والسماح كذلك ببدء البرنامج التأهيلي للعودة للملاعب.

وشدد الدكتور المطوع على أهمية التزام اللاعب بالبرنامج التأهيلي حيث أن ذلك يعتبر شرطاً أساسيا لعودته للملاعب، مضيفاً أن اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي وتدريبي ولياقي وتقوية للعضلات للعودة بالشكل الصحيح للملاعب، مبيناً أن رغبة اللاعب وحماسه ستسهل عودته للملاعب بإذن الله.

ومن جانبه أوضح البروفيسور فريدرك كيامي رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية بالمستشفى الجامعي السادس بباريس أنه إصابة اللاعب لا تحتاج إلى تدخل جراحي، مضيفاً أن هناك تحسن كبير على مستوى إصابته، مشيراً إلى أن اللاعب يحتاج إلى برنامج علاج طبيعي وتأهيل لمدة أربعة أسابيع قبل السماح له بممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.