 فيس بوك تدعم إضافة صور GIF في التعليقات احتفالا بمرور 30 عاما على ابتكارها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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فيس بوك تدعم إضافة صور GIF في التعليقات احتفالا بمرور 30 عاما على ابتكارها

فيس بوك تدعم إضافة صور GIF في التعليقات احتفالا بمرور 30 عاما على ابتكارها
المناطق _ الرياض

أعلنت فيس بوك اليوم الخميس عن دعم إضافة الصور المتحركة بصيغة GIF إلى التعليقات على شبكتها الاجتماعية، وذلك احتفالًا بمرور 30 عامًا على ابتكار هذه الصيغة من الصور.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “في 15 حزيران/يونيو، نحن نحتفل بالذكرى الـ 30 لـ GIF، التي جعلت التواصل على شبكة الإنترنت أكثر بهجة، وأكثر إثارة للصورة الذهنية ودعونا نواجه ذلك، الكثير والكثير من التسلية!”.

وبهذه المناسبة، أعلنت فيس بوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.96 مليار مستخدم نشط شهريًا، أنه أصبح بإمكان جميع مستخدمي الشبكة حول العالم إضافة صور GIF في التعليقات، وذلك من خلال النقر على زر GIF للبحث عن الصور المناسبة للمنشور.

ولما كانت صور GIF متاحة بالفعل على تطبيق التراسل مسنجر التابع لفيس بوك، قالت الشركة إن مستخدمي التطبيق أرسلوا نحو 13 مليار صورة GIF في العام الماضي، أو ما يُقدّر بنحو 25,000 صورة كل دقيقة.

وأضافت أن إرسال هذه الصور على التطبيق تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي. هذا وقد شهد رأس السنة الميلادية 2017 أكبر معدل لتشارك هذه الصور مع أكثر من 400 مليون صورة.

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