 صندوق النقد يأمل في التوصل لحل مع مجموعة اليورو بشأن اليونان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صندوق النقد يأمل في التوصل لحل مع مجموعة اليورو بشأن اليونان “المياه الوطنية”: تنفذ 4 مشاريع لشبكة الصرف الصحي غرب وجنوب الرياض بأكثر من 148 مليون ريال سياحة الجوف تنفذ جولات تفتيشية للايواء إعتماد برنامج برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة بالجوف تقرير لقناة ( سي إن إن ) الأمريكية يشيد بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب فيس بوك تدعم إضافة صور GIF في التعليقات احتفالا بمرور 30 عاما على ابتكارها فهد المولد يخضع لبرنامج تأهيلي لشهر بدون تدخل جراحي لجنة التعديات بالشبحة تزيل عدد من المباني والغرف اقيمت على اراضي حكومية الهبدان يرعى اختتام أنشطة التوعية الدينية بصحة عسير مدير تعليم النماص يرعى حفل اختتام الأنشطة الرمضانية بنادي الحي بالنماص أمانة الشرقية تجهز المواقع والواجهات البحرية والساحات والشوارع والميادين لاستقبال عيد الفطر المبارك عاصمة الحزم وأوراق التقية السياسية

صندوق النقد يأمل في التوصل لحل مع مجموعة اليورو بشأن اليونان

صندوق النقد يأمل في التوصل لحل مع مجموعة اليورو بشأن اليونان
المناطق _ لوكسمبورج

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الصندوق يأمل في التوصل إلى حل يحترم مبادئه بشأن اليونان في نهاية اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الخميس.
ويعارض صندوق النقد الانضمام إلى حزمة الإنقاذ الأخيرة لليونان، وهي الثالثة من نوعها منذ أن بدأت أزمة الديون السيادية في 2010، حتى تنفذ أثينا الإصلاحات المتفق عليها وتوضح منطقة اليورو مزيدا من التفاصيل حول تخفيف الديون الذي تستطيع تقديمه لليونان في 2018.
وبدون مشاركة صندوق النقد الدولي لن تتمكن منطقة اليورو من دفع الشريحة التالية من قروض إلى اليونان وهو ما يجعل أثينا عرضة للتخلف عن سداد دين مستحق عليها في يوليو تموز.
وقالت لاجارد وهي تدخل للمحادثات مع الوزراء في لوكسمبورج “نأمل في تضييق الخلافات بما يكفي لإحراز تقدم.
“تعهدنا بأموال من الصندوق وعلينا احترام المبادئ التي تحكم الموقف. نأمل في التوصل إلى حل جيد بنهاية الاجتماع.”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>