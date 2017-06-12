 إعتماد برنامج برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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إعتماد برنامج برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة بالجوف

إعتماد برنامج برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة بالجوف
المناطق- الجوف

حصلت صحة الجوف ، على إعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريب في برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة  .

ويعد هذا الاعتراف خطوة مثمرة نحو المضيّ قُدماً بالارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للكفاءات الطبية، من خلال التنظيم المتميز لبرامج تدريبية لأطباء الزمالة، تتوافق مع المعايير والمتطلبات الطبية العالمية؛ للحصول على شهادة الزمالة الطبية في تخصص طب الأسرة والمجتمع.

وكان المجلس العلمي لطب الأسرة والمجتمع في  الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعتماد تحويل برنامج الدبلوم في الجوف إلى برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة ، ويكون البرنامج مشتركاً بين كل من وزارة الصحة وجامعة الجوف ، ويتم تجسير المتدربين الحاليين في برنامج الدبلوم في الجوف إلى برنامج شهادة الإختصاص السعودية لطب الأسرة كل بحسب مستواه .

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