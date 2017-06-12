 سياحة الجوف تنفذ جولات تفتيشية للايواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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سياحة الجوف تنفذ جولات تفتيشية للايواء

سياحة الجوف تنفذ جولات تفتيشية للايواء
المناطق- الجوف

قام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف بجولات رقابية على قطاع الإيواء.

وقامت فرق تابعة للفرع بجولات تفتيشية ورقابية شملت مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ونزل سياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات في كافة مدن المنطقة.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من نظامية هذه الأنشطة، وإبراز الأسعار المعتمدة من الهيئة والتقيد بها، وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين والنزلاء ومستوى النظافة في هذه الأنشطة، إضافة إلى التأكد من وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة وإبرازها في أماكن واضحة، ورصد المخالفات السياحية وتتبع وإنهاء الشكاوى الواردة للفرع من المستفيدين من الخدمات المقدمة والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامي وتطبيق نظام السياحة ولوائحه التنفيذية والذي يخدم الأعمال الرقابية بشكل أكبر ويشدد على رصد المخالفات ومعالجتها.

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