“المياه الوطنية”: تنفذ 4 مشاريع لشبكة الصرف الصحي غرب وجنوب الرياض بأكثر من 148 مليون ريال

وقع ميدانياً الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي 4 عقود تشمل إنشاء خطوط وشبكات وتوصيلات الصرف لعدد من أحياء غرب وجنوب مدينة الرياض بقيمة تبلغ أكثر من (148) مليون ريال. وتأتي هذه المشاريع التي جرى تسليمها للمقاول المنفذ بهدف رفع الضرر البيئي الذي لحق بسكان هذه الأحياء التي تعاني ارتفاع لمنسوب المياه السطحية.

وأعلنت الشركة خلال تسليم العقود الـــ 4 ميدانياً أنها سلمت بشكل رسمي أمس الخميس 20 رمضان 1438هـ الموافق 15 يونيو الجاري مواقع تنفيذ المشاريع، مرجحة أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات خلال (28) شهراً تكون فيها خدمات الصرف الصحي جاهزة بإذن الله لخدمة عملاء الشركة بالأحياء.

وتأتي هذه المشروعات كأحد منتجات شركة المياه لبرنامج التحول الوطني 2020 التي تسعى من خلالها إلى توفير أفضل الخدمات لعملائها ورفع الضرر الناجم عن تسرب مياه الصرف من العقارات السكنية أو ارتفاع منسوب المياه السطحية التي يمكن تصريفها من خلال مشروعات الصرف الصحي المزمع إنشاؤها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي، إن المشاريع الموقعة شملت تنفيذ خط الصرف الصحي في مخطط اللؤلؤة بحي العزيزية بمدينة الرياض بقيمة تبلغ أكثر من (33) مليون ريال خلال مدة تنفيذ قدرها (12) شهراً، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي بجزء من حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بقيمة تبلغ أكثر من (37) مليون ريال خلال مدة تنفيذ قدرها (24) شهراً، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي بجزء من حي طويق للعقد رقم (1) بمدينة الرياض بقيمة تبلغ أكثر من (40) مليون ريال خلال مدة تنفيذ قدرها (28) شهراً، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي بجزء من حي طويق (حي الموسى ) في مدينة الرياض للعقد رقم (3) بقيمة تبلغ أكثر من (37) مليون ريال خلال مدة تنفيذ قدرها (28) شهراً، حيث تبدأ هذه المشاريع جميعها من استلام الموقع.

وبيّن الموكلي بأن هذه المشاريع تأتي لرفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض، حيث ستبلغ أطوال شبكات الـــــ 4 مشاريع 100 كيلو متر كما سيتم تنفذ نحو 3100 توصيلة صرف صحي لأحياء ظهرة طويق ولبن والعزيزية.

وذكر الموكلي بأنه يجري حالياً تنفيذ برنامج التطوير البيئي لأحياء غرب وجنوب العاصمة الرياض والتي منها هذه المشاريع الــ 4 التي تم توقيعها وتسليمها للمقاول اليوم، مبيناً أنه بلغ عدد مشاريع التطوير البيئي لغرب وجنوب الرياض 19 مشروعاً بقيمة 835 مليون ريال، ويقدر إجمالي أطوال شبكات هذا البرنامج 321 كيلو متر طولي وبإجمالي توصيلات منزلية للصرف الصحي بأكثر من 11400 توصيلة، ومحطتي معالجة مياه للصرف الصحي.