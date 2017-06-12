عبد العزيز بن سعد يشدد على أهمية الانتهاء من تحويل الشبكات الكهربائية إلى أرضية بحائل

شدد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل في ضرورة الانتهاء من تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية في حائل أسوة ببقية مدن الوطن.

وأكد سموه أنه يجب وضع خطط عاجلة بمواعيد محددة تعرض عليه ويتابعها في هذا الاتجاه أو في اتجاه الخدمات الأخرى لضمان وصول أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

ويتابع سموه خطط كهرباء المنطقة مع مسؤولي كهرباء المنطقة بالاتصال والتنسيق وما فيها من حجم المشاريع والبرامج التنموية الكبيرة التي تهم مستقبل المنطقة مما يدعم مستوى ونوعية الخدمات المقدمة وسرعة معالجة كافة النواقص في مدينة حائل والمحافظات والمدن والقرى التابعة.

إلى ذلك نوه مدير شركة الكهرباء بحائل م. محمد اللحيدان بدعم ورعاية سمو أمير المنطقة الأمر الذي سيكون له الأثر في تحقيق معطيات العمل والإنجازات.

الجدير بالذكر أنه جاريٍ العمل على دعم مشاريع الكهرباء بمنطقة حائل بمبالغ وصلت من 6 إلى 7 مليارات ريال تضخ على مدى ثلاث سنوات قادمة، لمواكبة الطلب المتزايد وتحسين الخدمة بشكل فعال ولزيادة الثقة بكفاءة ما يقدم للمواطن من خدمات كهربائية متميزة.