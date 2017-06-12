 “العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 1.5 مليار ريال معاشات ضمانية لـ 884 ألف مستفيد لشهر شوال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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“العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 1.5 مليار ريال معاشات ضمانية لـ 884 ألف مستفيد لشهر شوال

“العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 1.5 مليار ريال معاشات ضمانية لـ 884 ألف مستفيد لشهر شوال
المناطق- الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي خلال شهر شوال، التي تشمل المعاشات الضمانية، وكذلك المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.541.000.000 ريالًا، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وأضاف الدكتور الشافي، أن عدد الحالات التي تم إيداع المبالغ لها للشهر الحالي بلغ 883.573 حالة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.
يشار إلى أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد وجه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة اعتبارًا من بداية شهر رمضان الحالي.

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