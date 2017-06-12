بالصور .. بلدية رجال المع تصادر عدد من الدراجات والألعاب

بتوجيه من رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ / سعيد بن علي بن حافظ تم تشكيل فريقاً بعد تلقي شكوى من المواطنين لوجود عمالة يقومون بتأجير الدراجات للأطفال ويتسببون بإزعاج المتنزهين توجه الفريق إلى منتزه العوص للتأكد من صحة الشكوى والتأكد من وجود تراخيص لأصحاب تلك الدراجات حيث تبين لدى المختصين عدم وجود تراخيص وأن من يقوم بتأجير تلك الدراجات عمالة مجهولة وقامت بالفرار من الموقع وترك تلك الدراجات حيث تم مصادرتها

تتم مراجعة أصحابها وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم وتم عمل محضر بذلك من قبل مندوب البلدية مع مندوب الدوريات الأمنية

وأوضح رئيس البلدية / سعيد بن حافظ إن المنتزهات العامة بالمحافظة تشهد خلال هذه الفترة إقبالاً كبيراً نظراً للإجازة الدراسية وشهر رمضان المبارك مؤكداً أن البلدية حريصة على متابعة تلك المواقع والخدمات، وإزالة أي مخالفات قد تتسبب في تشويه المظهر العام، لافتاً إلى تكثيف عمل الفرق الميدانية التي تقوم بمراقبة كافة المنتزهات والأماكن الترفيهية في هذه المحافظة لضمان توفير أجواء صحية آمنة والقضاء على الظواهر السلبية.

من جانبه قال مدير صحة البيئة الأستاذ / خالد الحياني أن البلدية شكلت فريقاً رقابياً مكوناً من قسم صحة البيئة وقسم الخدمات وقسم العلاقات والاعلام وتم مصادرت الدراجات البالغ عددها 33 و المباسط المخالفة وألعاب الأطفال العشوائية والمعروضة

وقال إن البلدية في حال ضبط أي ألعاب غير نظامية وغير مرخصة في الحدائق العامة فإنها تقوم بمصادرتها وفق النظام ومتابعة عدم تكرار ذلك