 اليتامى يتسابقون للتبرع عن والديهم #حمله_اخراج_سجناء_الجوف تجذب الأطفال والشيوخ للتبرع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عبدالله بن زايد يطالب قطر بوقف استخدام منابرها الإعلامية للتحريض والتطرف مدير تعليم الجوف يرعى حفل ختام أنشطة نادي الحي بصوير خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا اختتام ملتقى نبراس الخير في أبها مخالفة للقرارات التي تنظم ذلك .. جوازات الرياض تجبر ضباطها وأفرادها على العمل يومي الأحد والإثنين القادمين هيئة الرياضة تكلف مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد بلدية رجال ألمع تنتهي من صيانة إنارة الشوارع استعداداً لعيد الفطر المبارك “الإسكان” تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي في المملكة الموضوع: الدكتور / زيد بن علي الدكان و الأستاذ / وليد بن محمد العمران ضيوفاً على مائدة مشروع تفطير المليون صائم في الرياض .. اليتامى يتسابقون للتبرع عن والديهم #حمله_اخراج_سجناء_الجوف تجذب الأطفال والشيوخ للتبرع بالصور .. بلدية رجال المع تصادر عدد من الدراجات والألعاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية ثنائية مع وزيرة الوظيفة والعمل الموريتانية لاستقدام العمالة المنزلية المدربة

اليتامى يتسابقون للتبرع عن والديهم #حمله_اخراج_سجناء_الجوف تجذب الأطفال والشيوخ للتبرع

اليتامى يتسابقون للتبرع عن والديهم #حمله_اخراج_سجناء_الجوف تجذب الأطفال والشيوخ للتبرع
المناطق _محمد الحسن

جذبت نداءات ودعوات القائمين على#حمله_اخراج_سجناء_الجوف والتي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الجوف الشيوخ والصغار للتسابق نحو التبرع والمساهمة في هذه الحملة.
فقد ساهم الأطفال في الحملة مثبتين تفاعلهم ووقوفهم جنبًا إلى جنب مع المواطنين في تقديم ما تجود به أنفسهم سعيًا في طلب الخير بشهر الخير.
طفلٌ لم يجاوز الرابعة من عمره يفتح المجال لأبناء جيله بالمبادرة وتقديم المساعدة، بينما يقدم آخرون على التبرع بمدخراتهم النقدية لهذا الشهر تفاعلاً مع هذه الحملة موضحين بأن مبادرتهم تهدف لخلق السعادة في نفوس أقرانهم من أبناء السجناء.
طفل يتيم يتبرع بمبلغ مالي صدقةً عن روح والده تثير النجم منيف الخمشي ليعلن عن تبرعم بمبلغ مماثل صدقةً عن هذا الطفل.
بعدها تهافت العديد من الأطفال مع ذويهم معلنين انضمامهم إلى من سبقوهم ومقدمين تبرعاتهم ودعمهم لهذه الحملة.
من جانبه أوضح الأستاذ عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان؛ المتحدث الإعلامي باسم الحملة، بأن أهالي الجوف وأبنائها اعتادوا على تقديم المبادرات الخيرية وأن المبالغ النقدية البسيطة
من هؤلاء الأطفال تصبح كبيرةً وتمنح الأمل للمحتاجين لهذه المبالغ، كما ذكر الحموان بأن هذه المبادرات تنمي العديد من القيم والمبادئ لدى الأطفال.
وقدم الحموان شكره وعرفانه للأطفال وذويهم على تفاعلهم ودعمهم؛ سائلاً لهم المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد وأن يرزقهم وذويهم الأجر، مذكراً أن الحملة مستمرة هذا المساء،
ومن أراد التبرع عبر حسابات الحملة عبر مصرف الراجحي
آيبان 0380000554608010070076
أو البـنك الأهـلي آيـبـان 1210000041351633000106

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>