اليتامى يتسابقون للتبرع عن والديهم #حمله_اخراج_سجناء_الجوف تجذب الأطفال والشيوخ للتبرع

جذبت نداءات ودعوات القائمين على#حمله_اخراج_سجناء_الجوف والتي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الجوف الشيوخ والصغار للتسابق نحو التبرع والمساهمة في هذه الحملة.

فقد ساهم الأطفال في الحملة مثبتين تفاعلهم ووقوفهم جنبًا إلى جنب مع المواطنين في تقديم ما تجود به أنفسهم سعيًا في طلب الخير بشهر الخير.

طفلٌ لم يجاوز الرابعة من عمره يفتح المجال لأبناء جيله بالمبادرة وتقديم المساعدة، بينما يقدم آخرون على التبرع بمدخراتهم النقدية لهذا الشهر تفاعلاً مع هذه الحملة موضحين بأن مبادرتهم تهدف لخلق السعادة في نفوس أقرانهم من أبناء السجناء.

طفل يتيم يتبرع بمبلغ مالي صدقةً عن روح والده تثير النجم منيف الخمشي ليعلن عن تبرعم بمبلغ مماثل صدقةً عن هذا الطفل.

بعدها تهافت العديد من الأطفال مع ذويهم معلنين انضمامهم إلى من سبقوهم ومقدمين تبرعاتهم ودعمهم لهذه الحملة.

من جانبه أوضح الأستاذ عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان؛ المتحدث الإعلامي باسم الحملة، بأن أهالي الجوف وأبنائها اعتادوا على تقديم المبادرات الخيرية وأن المبالغ النقدية البسيطة

من هؤلاء الأطفال تصبح كبيرةً وتمنح الأمل للمحتاجين لهذه المبالغ، كما ذكر الحموان بأن هذه المبادرات تنمي العديد من القيم والمبادئ لدى الأطفال.

وقدم الحموان شكره وعرفانه للأطفال وذويهم على تفاعلهم ودعمهم؛ سائلاً لهم المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد وأن يرزقهم وذويهم الأجر، مذكراً أن الحملة مستمرة هذا المساء،

ومن أراد التبرع عبر حسابات الحملة عبر مصرف الراجحي

آيبان 0380000554608010070076

أو البـنك الأهـلي آيـبـان 1210000041351633000106