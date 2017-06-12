 الموضوع: الدكتور / زيد بن علي الدكان و الأستاذ / وليد بن محمد العمران ضيوفاً على مائدة مشروع تفطير المليون صائم في الرياض .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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الموضوع: الدكتور / زيد بن علي الدكان و الأستاذ / وليد بن محمد العمران ضيوفاً على مائدة مشروع تفطير المليون صائم في الرياض ..

الموضوع: الدكتور / زيد بن علي الدكان و الأستاذ / وليد بن محمد العمران ضيوفاً على مائدة مشروع تفطير المليون صائم في الرياض ..
المناطق _الرياض

في أجواء روحانية، حلّ سعادة الدكتور / زيد بن علي الدكان الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي ، وسعادة الأستاذ / وليد بن محمد العمران الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ضيوفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم المدير التنفيذي للمكتب ومدراء الإدارات ، واطلعوا على بعض المواقع والترتيبات والتجهيزات في المشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع التفطير الدعوي بالشرق الأوسط، والذي تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وشارك سعادة الدكتور / زيد بن علي الدكان وسعادة الأستاذ/ وليد بن محمد العمران الصائمين من مختلف الجاليات إفطارهم ، وأثنوا على ما شاهدوه من حسن التّنظيم، وشكروا القائمين على جهودهم في هذا المشروع المتميّز.

كما اطلعوا على مرافق المكتب واستمعوا لشرح وافٍ حول أهداف ورؤية ومناشط المكتب وبرامجه الدعوية .

من جهته، نوه مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن خطة الزيارات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة لمشروع المليون صائم لكبار الشخصيات، “الذي يرعاه إعلامياً ملتقى صحافيون في الرياض”، في إطار التعريف بأكبر مشروع تفطير دعوي الذي يفطر فيه أكثر من مليون صائم في أكثر من 90 موقعاً في المدينة الصناعية الثانية والأحياء المجاورة لها.

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