بلدية رجال ألمع تنتهي من صيانة إنارة الشوارع استعداداً لعيد الفطر المبارك

أنهت بلدية محافظة رجال ألمع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438 ، من خلال تجهيز وتزيين إنارة الشوارع والطرقات والمداخل العامة بالمحافظة بالإضافة إلى صيانة المسطحات الخضراء والميادين وتركيب أعمال الزينة .

وأوضح مدير قسم الكهرباء المكلف يحيى عبدالله عايض أنه تم إستكمال تركيب أعمدة الإنارة في قرية رجال ألمع التراثيه كاملة ومركز الحبيل وماجاورها من القرى والعمل جاري لإستكمال تركيب الإنارة في جزعة ووسانب

وأشار إلى أن منسوبي البلدية يسعون إلى تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة رجال ألمع والقرى التابعة لها