أصدرت الهيئة العامة للرياضة قرارها بتكليف مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد ، على أن تكون مدة التكليف سنة من تاريخ صدور هذه القرارات .
وأبانت الهيئة في بيانها الْيَوْمَ أنها كلفت مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد بن عبدالله ، وللاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي ، وللرائد برئاسة عبدالعزيز بن عبدالله التويجري ، وللقادسية برئاسة معدي بن مسعود الهاجري .
وأوضحت هيئة الرياضة أن هذه التكليفات جاءت نظراً لاستقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وإنتهاء فترة تكليف مجلس إدارة نادي الرائد ، وقرب انتهاء المدة النظامية لمجلس إدارة نادي القادسية وقرب انتهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد ، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي لأهمية ما تتطلبه المرحلة المقبلة من إجراءات وخطوات تتوافق مع التوجه لمرحلة تخصيص الأندية المشاركة في الدوري الممتاز ، وتحقيقا لذلك فسيتم التعامل مع إدارات أندية الدرجة الممتازة (دوري جميل للمحترفين) في حال انتهاء فترات تكليفها أو مدتها القانونية أو استقالتها بذات التوجه خلال هذه المرحلة.
هيئة الرياضة تكلف مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد
أصدرت الهيئة العامة للرياضة قرارها بتكليف مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد ، على أن تكون مدة التكليف سنة من تاريخ صدور هذه القرارات .
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