هيئة الرياضة تكلف مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد

أصدرت الهيئة العامة للرياضة قرارها بتكليف مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد ، على أن تكون مدة التكليف سنة من تاريخ صدور هذه القرارات .

وأبانت الهيئة في بيانها الْيَوْمَ أنها كلفت مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد بن عبدالله ، وللاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي ، وللرائد برئاسة عبدالعزيز بن عبدالله التويجري ، وللقادسية برئاسة معدي بن مسعود الهاجري .

وأوضحت هيئة الرياضة أن هذه التكليفات جاءت نظراً لاستقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وإنتهاء فترة تكليف مجلس إدارة نادي الرائد ، وقرب انتهاء المدة النظامية لمجلس إدارة نادي القادسية وقرب انتهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد ، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي لأهمية ما تتطلبه المرحلة المقبلة من إجراءات وخطوات تتوافق مع التوجه لمرحلة تخصيص الأندية المشاركة في الدوري الممتاز ، وتحقيقا لذلك فسيتم التعامل مع إدارات أندية الدرجة الممتازة (دوري جميل للمحترفين) في حال انتهاء فترات تكليفها أو مدتها القانونية أو استقالتها بذات التوجه خلال هذه المرحلة.