مخالفة للقرارات التي تنظم ذلك .. جوازات الرياض تجبر ضباطها وأفرادها على العمل يومي الأحد والإثنين القادمين

رغم صدور تعميم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والذي تضمن تعديل فترة التكليف بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك إلى البدء من غداً الجمعة 21 رمضان، وفقاً لما صدر من المقام السامي الكريم بأن تكون يومي الأحد والإثنين إجازة رسمية، إلا إن جوازات منطقة الرياض لم تلتفت لذلك، حيث أصدر مديرها العام اليوم تعميماً يتناقض مع ما ورد في قرار المقام السامي الكريم وتعميم مدير عام الجوازات حيث تضمن تعميمه الذي صدر اليوم الخميس وتضمن إبلاغ كافة أفراد وضباط جوازات منطقة الرياض بالاستمرار في العمل ليومي الأحد والإثنين 23 ـ 24 رمضان 1438هـ وأخذ توقيعات الجميع بالعلم والتنفيذ، وتحميل المساعدين ومديري العموم ومديري الإدارات والشعب المسؤولية كاملة في تنفيذ ذلك.

وقد تساءل عدد كبير من المعنيين عن سبب مخالفة جوازات منطقة الرياض لقرار المقام السامي الكريم، وتوجيهات مدير عام الجوازات التي تقضي بتقديم بدء عمل المكلفين بدوام إجازة العيد من 25 حتى 21 رمضان.