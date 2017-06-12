خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وقدم خادم الحرمين الشريفين تعازيه في ضحايا الحريق الذي حصل في أحد المباني في العاصمة البريطانية لندن، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من البلدين لمكافحة التطرّف والإرهاب.