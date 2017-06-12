 خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا

خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
وقدم خادم الحرمين الشريفين تعازيه في ضحايا الحريق الذي حصل في أحد المباني في العاصمة البريطانية لندن، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من البلدين لمكافحة التطرّف  والإرهاب.

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