 مدير تعليم الجوف يرعى حفل ختام أنشطة نادي الحي بصوير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير تعليم الجوف يرعى حفل ختام أنشطة نادي الحي بصوير خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا اختتام ملتقى نبراس الخير في أبها مخالفة للقرارات التي تنظم ذلك .. جوازات الرياض تجبر ضباطها وأفرادها على العمل يومي الأحد والإثنين القادمين هيئة الرياضة تكلف مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد بلدية رجال ألمع تنتهي من صيانة إنارة الشوارع استعداداً لعيد الفطر المبارك “الإسكان” تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي في المملكة الموضوع: الدكتور / زيد بن علي الدكان و الأستاذ / وليد بن محمد العمران ضيوفاً على مائدة مشروع تفطير المليون صائم في الرياض .. اليتامى يتسابقون للتبرع عن والديهم #حمله_اخراج_سجناء_الجوف تجذب الأطفال والشيوخ للتبرع بالصور .. بلدية رجال المع تصادر عدد من الدراجات والألعاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية ثنائية مع وزيرة الوظيفة والعمل الموريتانية لاستقدام العمالة المنزلية المدربة “العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 1.5 مليار ريال معاشات ضمانية لـ 884 ألف مستفيد لشهر شوال

مدير تعليم الجوف يرعى حفل ختام أنشطة نادي الحي بصوير

مدير تعليم الجوف يرعى حفل ختام أنشطة نادي الحي بصوير
المناطق _محمد الحسن

اختتم نادي مدرسة الحي في ثانوية ابن رشد بصوير أنشطته الرمضانية و التي جاءت تحت شعار “اجازتي 2 ” و ذلك برعاية سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ؛ وحضور مديري الإدارات الحكومية و رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية و الخيرية بصوير .
كما رعى السالم المباراة النهائية في كرة الطائرة و التي تأتي بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الجوف و انتهت المباراة بفوز فريق الملكي على منافسه فريق القمة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين .
هذا و تجوّل السالم و ضيوف البرنامج داخل أرجاء النادي و زيارة أقسامه و قام بزيارة ركن الأنشطة المعززة للصحة ؛ مستمعًا للشرح من القائمين عليها و التعرف على الخدمات التي يقدمها الركن لمرتاديه .
بعد ذلك حضر السالم و الضيوف للدورة التي تنظمها جمعية التنمية الأسرية بصوير و تستهدف الطلاب الخريجين من الثانوية العامة و تعرفهم بكيفية اختيارهم للتخصصات الجامعية التي توافق متطلباتهم و احتياجات سوق العمل لهذه التخصصات .
و في نهاية البرنامج قام الجعفر بتكريم الفرق الفائزة في بطولة الكرة الطائرة و الطلاب المتميزين في أنشطة و برامج النادي .
كما قام بتكريم الجهات الحكومية المتعاونة مع النادي ، بالإضافة إلى تكريم مجلس شباب الجوف و جمعية التنمية الأسرية بصوير لتقديمهم المبادرات الاجتماعية و تحقيق الشراكة المجتمعية مع النادي .
هذا و تم على هامش الحفل الختامي تكريم الفريق الكشفي بالنادي على مبادرته و مشاركته في برنامج إفطار صائم و توزيع الوجبات على المسافرين في الشوارع و الميادين .
من جانبه قدم مدير النادي الأستاذ حويدر بن سفار القعقاع شكره لمدير عام التعليم على رعايته لحفل الختام و زيارته لمرافق النادي و كلماته المحفزة للعاملين في النادي ، كما قدم القعقاع شكره وتقدير للمشرفين والعاملين في النادي على مجهوداتهم الحثيثة للارتقاء ببرامج وفعاليات النادي مقدمًا التهنئة للجميع ببدء الإجازة و نجاح الحفل الختامي للفعاليات الرمضانية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>