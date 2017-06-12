مدير تعليم الجوف يرعى حفل ختام أنشطة نادي الحي بصوير

اختتم نادي مدرسة الحي في ثانوية ابن رشد بصوير أنشطته الرمضانية و التي جاءت تحت شعار “اجازتي 2 ” و ذلك برعاية سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ؛ وحضور مديري الإدارات الحكومية و رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية و الخيرية بصوير .

كما رعى السالم المباراة النهائية في كرة الطائرة و التي تأتي بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الجوف و انتهت المباراة بفوز فريق الملكي على منافسه فريق القمة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين .

هذا و تجوّل السالم و ضيوف البرنامج داخل أرجاء النادي و زيارة أقسامه و قام بزيارة ركن الأنشطة المعززة للصحة ؛ مستمعًا للشرح من القائمين عليها و التعرف على الخدمات التي يقدمها الركن لمرتاديه .

بعد ذلك حضر السالم و الضيوف للدورة التي تنظمها جمعية التنمية الأسرية بصوير و تستهدف الطلاب الخريجين من الثانوية العامة و تعرفهم بكيفية اختيارهم للتخصصات الجامعية التي توافق متطلباتهم و احتياجات سوق العمل لهذه التخصصات .

و في نهاية البرنامج قام الجعفر بتكريم الفرق الفائزة في بطولة الكرة الطائرة و الطلاب المتميزين في أنشطة و برامج النادي .

كما قام بتكريم الجهات الحكومية المتعاونة مع النادي ، بالإضافة إلى تكريم مجلس شباب الجوف و جمعية التنمية الأسرية بصوير لتقديمهم المبادرات الاجتماعية و تحقيق الشراكة المجتمعية مع النادي .

هذا و تم على هامش الحفل الختامي تكريم الفريق الكشفي بالنادي على مبادرته و مشاركته في برنامج إفطار صائم و توزيع الوجبات على المسافرين في الشوارع و الميادين .

من جانبه قدم مدير النادي الأستاذ حويدر بن سفار القعقاع شكره لمدير عام التعليم على رعايته لحفل الختام و زيارته لمرافق النادي و كلماته المحفزة للعاملين في النادي ، كما قدم القعقاع شكره وتقدير للمشرفين والعاملين في النادي على مجهوداتهم الحثيثة للارتقاء ببرامج وفعاليات النادي مقدمًا التهنئة للجميع ببدء الإجازة و نجاح الحفل الختامي للفعاليات الرمضانية .