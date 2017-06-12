عبدالله بن زايد يطالب قطر بوقف استخدام منابرها الإعلامية للتحريض والتطرف

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي معالي ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي.. وذلك في اليوم الأول لزيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستغرق يومين وتتضمن مناقشات مع كبار المسؤولين.

وأطلع سموه – خلال اللقاء – معالي وزير الخارجية الأمريكي على الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى ضد قطر بسبب دعمها المتواصل لأفراد وجماعات متطرفة.. مؤكدا أنه يتعين على الدوحة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالشكر إلى معالي ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي لأخذه زمام المبادرة لتقوية علاقات الولايات المتحدة بشركائها الإقليميين ..

مشيدا سموه بنهجه الحازم ضد التطرف.

ووافق سموه على اقتراح معالي وزير الخارجية الأمريكي للمساعدة في تسهيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة التهديدات للمصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واستقرار المنطقة بشكل عام.

وأكد سموه على الدور الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاستقرار الإقليمي والانفتاح والتقدم في الشرق الأوسط.

وناقش الوزيران خلال اللقاء برنامجا إيجابيا لمستقبل المنطقة يتضمن توفير فرص أكبر للشباب ومضاعفة التركيز على الابتكار والمشاريع الرائدة والنهوض بمكانة المرأة في المجالات كافة.

وفي وقت سابق .. اجتمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع معالي ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي حيث ناقش الجانبان الجهود المشتركة لإغلاق شبكات تمويل الإرهاب و” القائمة الجديدة ” التي أصدرتها دولة الإمارات ودول أخرى بالمنطقة مؤخرا والتي صنفت فيها 59 شخصا و12 كيانا على قوائم الإرهاب المحظورة.

كما تطرق الوزيران إلى أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية المفتوحة والتي أسهمت في تحقيق فائض تجاري بقيمة 19 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في عام 2016 كثالث أكبر فائض تجاري لأمريكا عالميا ..

الأمر الذي من شأنه المساعدة في دعم مئات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة .. فضلا عن أن دولة الإمارات لا تزال أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة /8/ سنوات على التوالي.

كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعات مع الجنرال هيربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي .. حيث تركزت المناقشات على سبل التعاون لتعزيز الأمن الإقليمي.

وأطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين الأمريكيين على الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات ودول أخرى لمجابهة دعم قطر للتطرف .. كما تطرقوا أيضا للعمليات المشتركة الجارية لهزيمة ” تنظيم القاعدة ” في شبه الجزيرة العربية و” حركة الشباب ” و” داعش ” وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.

كما اجتمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع بعض أعضاء الكونغرس وأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية وهم السيناتور روي بلنت وإليانا روس – لثنين والنائب تبد دوتش والنائب تيد ليو والنائب توماس سوزي.

حضر اللقاءات .. سعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.