الشؤون الإسلامية بالجوف تحدد أوقات صلاة العيد في المصليات المكشوفة والجوامع

أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجلال؛ بأنه صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، على أن تقام صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام (1438هـ) في جميع المصليات المكشوفة وبعض الجوامع في المنطقة.

مبيناً انه تم تحديد وقت صلاة العيد في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير في تمام الساعة (5.40) صباحاً وبمحافظة القريات (5.50) صباحاً ومحافظة طبرجل في تمام الساعة (5.46) صباحاً. بإذن الله تعالى.

وعن الجوامع التي ستقام فيها الصلاة في مدينه سكاكا “إضافة إلى المصليات المكشوفة”

ستقام صلاة العيد في: 1- جامع خادم الحرمين الشريفين 2- الشيخ فيصل 3- الرحمانية 4- احمد بن حنبل 5- الاحسان

6- ابن باز 7 – الزايد ( عمر بن عبدالعزيز) 8- المدبغ 9- ابو بكر الصديق 10 – السبيعي 11- الفيصلية 12- المحمدية 13- الزعفرانة 14- الصالح 15- العقل 16- السمارة 17- الزبير بن العوام 18- حواس العوذة 19- الشعيب 20- الضلع 21- الإمارة 22- الريان 23- الجوهرة 24- الناوي 25- الفياض 26- علي بن ابي طالب 27- سلطانة 28- الشايع 29- ابن تيمية

وفي محافظه القريات: إضافة للمصليات المكشوفة 1- جامع خادم الحرمين الشريفين 2- محمد بن عبدالوهاب 3- ابن باز 4- ابن عثيمين 5- الزامل 6- الكبير 7- جامع حي المزارع 8- العضيب 9- عمر بن الخطاب 10- ابن تيميه -11 الايمان 12- محمد بن إبراهيم 13- جامع سارية بهجرة البلاعيس 14- جامع مركز الحماد 15- جامع قريه اثره 16- جامع قرية الرديفة 17- جامع قرية جماجم 18- جامع التوحيد بالعقيلة 19- جامع الخضير بالعقيلة 20- جامع السلام بالدعبوسية.

وفي محافظه دومه الجندل: إضافة للمصليات المكشوفة:

1- جامع الدريويش 2- غاليه التليعان 3- ابن القيم الجوزية 4- حسان بن ثابت 5- الزارع 6- جامع البحيرات والوادي 7- مركز القعيد 8- جامع حسان بن ثابت بالشقيق 9- الامام مالك 10- محمد بن عبدالوهاب 11- خذما.

وفي محافظه طبرجل : إضافة للمصليات المكشوفة : 1- جامع البلدية ( ابو بكر الصديق ) 2- جامع الإمارة عمر بن الخطاب 3- الدعيجا معاوية بن ابي سفيان 4- ابن عثيمين 5 – النباج عبدالله بن عمر 6- جامع شيبه عباده بن الصامت 7- جامع صبيحا خباب بن الارت 8- الايمان 9- جامع صديع الحسن بن علي 10- سليم الكندي

11- خلف العتيقي 12- السيف ببسيطاء 13- الدويرج علي بن ابي طالب 14- الامام مالك.

وفي مركز صوير: إضافة للمصليات المكشوفة:1- جامع احمد بن حنبل 2- الثميري 3- جامع هدبان 4- جامع الشويحطية 5- جامع طلعه عمار 6- الملك عبدالعزيز

كما يجري الآن تهيئة مصليات الأعياد في المنطقة وذلك بأجراء التحسينات والترميمات اللازمة لها من نظافة وصيانة وتجهيز لتلك المصليات بفرش مساحات واسعة منها.

كما أفاد فضيلته أن سبب إضافة الجوامع للمصليات المكشوفة

لمقابلة الزيادة في أعداد السكان في المنطقة وإقبال المصلين على إقامة صلاة العيد، كما سأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.