“الهلال الأحمر” و”مؤسسة أوقاف الشاكرين” يطلقان مبادرة لإنشاء وتجهيز خمسة مراكز إسعافية على طريق (الرياض- الرين- بيشة)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وتحقيقاً للمبادئ الإنسانية والمجتمعية المشتركة أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشراكة مع أوقاف الشاكرين وهي مؤسسة وقفية خيرية مبادرة مجتمعية لإنشاء وتجهيز عدد خمسة مراكز اسعافيه للهلال الأحمر على طريق (الرياض- الرين- بيشة).

بدأ اللقاء معالي رئيس الهيئه بشرح مفصل عن حجم العمل الاسعافي للسنوات الماضيه وأن احصائية البلاغات لعام 1437هـ على طريق الرياض- الرين- بيشه يصل حوالي ١٠٠٠ بلاغ اسعافي نتج عنه مايقارب وفاة ١٠٠ شخص كما أن حجم البلاغات قد يزداد بحوالي 10% عن الأعوام السابقة

وأفاد معاليه بأن الهيئة تهدف إلى افتتاح المزيد من المراكز في جميع المناطق ، حتى يتحقق الهدف المنشود منها المتمثل في تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر ويتم من خلالها تقليص وقت الاستجابه، فضلا عن حرصها على تحديث وتطوير الخدمات المقدمة في مناطق مملكتنا الحبيبة

كما أوضح لسموه المبادرة والتي تتمثل في بناء وتجهيز عدد 5 مراكز اسعافية هي ( القديه ، مدهال ، الرين، الرقميه ، عسيلة ) من قبل أوقاف الشاكرين على أن تتولى بعد ذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي تشغيلها

وستساهم تلك المراكز الاسعافية في تعزيز الخدمات الاسعافية والطبية الطارئة على طريق (الرياض- الرين- بيشة)، بالإضافة إلى تقليل نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على الطريق المذكور من خلال تعزيز قدرات الهلال الأحمر السعودي وتسريع عملية التجاوب السريع مع الحوادث المرورية الذي يشهدها هذا الطريق.

عقب ذلك رعى سموه الكريم تدشين المبادرة و توقيع الاتفاقية

وبهذه المناسبة قدم معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تشريفه و رعايته الكريمه لهذه البادرة كما ثمن معاليه لمؤسسة “أوقاف الشاكرين” ولرئيس مجلس الامناء الشيخ ملهي بن سعيدان مبادرتهم ومساندتهم لهيئة الهلال الأحمر السعودي موضحاً أن ذلك سينعكس ايجابياً على تطوير خدمات الهيئة في المجالات الإنسانية والخدمات الحيوية، مشيراً أن المبادرة بداية لمجموعة من المبادرات المشتركه التي تواكب رؤية المملكة 2030 لترسيخ المسؤولية المجتمعية ، ولتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة الوطن والمجتمع.

ووصف الدكتور القاسم المبادرة بـ”النموذج” للتعاون المشترك في المجالات الخيرية والإنسانية، وتعزيزاً لمبدأ الشراكة بما يخدم مسيرة العمل الإنساني في المملكة، لافتاً أنها خطوة جديدة وبناءة نحو إطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، كونها تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي سيكون لها الأثر المباشر على جهود كافة القطاعات في العمل المجتمعي.

وفي ذات السياق تقدم الشيخ ملهي بن سعيدان رئيس مجلس الأمناء لأوقاف الشاكرين بالشكر لصاحب السموالملكي الاميرفيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميرمنطقة الرياض على رعايته هذه المبادرة وأشاد سعادته بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي، مؤكداً أن مشاركة “أوقاف الشاكرين” في المبادرة تأتي تقديراً منها للجهود الإنسانية القيمة التي تبذلها الهيئة.

وقال بن سعيدان: تحرص “أوقاف الشاكرين” على تفعيل التعاون الإنساني والخيري عبر سياساتها الاستراتيجية لتطوير الخدمات الإنسانية والمجتمعية بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، مبيناً أن “أوقاف الشاكرين” وضعت سلسلة من المبادرات والمشروعات الخيرية على جدول أعمالها بمافيها التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في العمل المجتمعي.

الجدير ذكره أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع تعميمها على كافة الطرق السريعة بين مدن المملكة.واختتم أن الوطن يستحق منا الكثير حيث أن الدولة رعاها الله لم تقصرفيما يخدم المواطن

حضر اللقاء سعادة مدير عام مكتب رئيس الهيئه الاستاذ خالد بن عبدالعزيز العيد ومدير عام التخطيط والميزانيه الدكتور بدر بن محمد الجريسي ومدير عام الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني.