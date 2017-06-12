فيصل بن مشعل يتسلم دراسة جدوى شركة القصيم لتشغيل الفعاليات والمعارض

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس ، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة إبراهيم بن موسى الزويد ، دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة القصيم لإدارة وتشغيل الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات بالمنطقة بحضور أمين عام الغرفة زياد بن علي المشيقح ، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه الدراسة.

وأشاد سمو أمير منطقة ، بما تقدمه الغرفة من خدمات لدعم إنشاء مثل هذه الشركات المهمة تواجدها في منطقة القصيم لتولى إدارة وتشغيل الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات في منطقة القصيم بوجه خاص ومناطق المملكة بوجه عام ، مثنياً سموه على الدراسة التي توضح البيئة العامة لإنشاء الشركة والمحددات الأساسية من قيامها ، مؤكداً على أهمية العمل بالمضامين التي جاءت بها تلك الدراسة وتطبيقها على أرض الواقع ، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم في الغرفة بما يخدم الجانب الاقتصادي والاستثماري ، ويدعم مشاريع منطقة القصيم.

وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة ملخصاً عن الدراسة بين فيه أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية ، حيث أولت حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ هذا القطاع الاقتصادي اهتماماً خاصاً ، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تستعرض طرق تأسيس شركة لإدارة وتشغيل الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات بالقصيم ، كاشفاً أن دراسات الجدوى الاقتصادية أصبح أمراً أساسياً قبل البدء في عمل المشاريع الجديدة نظراً لما تعطيه الدراسة من تصورٍ كامل ودقيق عن قدرة المشروع على النجاح والاستمرارية.

وأوضح الزويد أن من أهداف هذه الدراسة التعرف على الجدوى الاقتصادي لإنشاء شركة تعمل في مجال إدارة وتشغيل الفعاليات والمعارض بمنطقة القصيم ، وتحديد التكاليف التشغيلية للشركة بمختلف أنواعها لمعرفة حجم رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في المشروع ، وبيان أبرز العوامل المؤثرة على استثمارات الشركة وتحليل أثرها على التدفقات النقدية ، ولتوضيح التصور العام للهيكل الإداري والتنظيمي للشركة ، معبراً عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على توجيهاته الدائمة ، وحرصه على تقديم أفضل الجهود لخدمة هذا القطاع الهام بالمنطقة ، ودعمه المتواصل لمناشط الغرفة كافة.